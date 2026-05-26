«Дороже жизни»: Россиянам рассказали, как ОГЭ и ЕГЭ провоцируют детей убегать из дома

26 мая 2026, 11:49

Председатель «Лиза Алерт» Сергеев: ОГЭ и ЕГЭ провоцируют детей убегать из дома

Фото: iStock/Motortion

Ежегодно 25 мая мир говорит о пропавших детях. В России только по официальным данным за прошлый год поступило более 34 000 заявок. За этими цифрами стоят слезы, страх и, к сожалению, распространенные мифы, которые стоят жизни.





Председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в беседе с «Радио 1» отметил, что самый опасный миф, который передается из поколения в поколение (благодаря старым детективным сериалам), — необходимость ждать трое суток или хотя бы 24 часа перед подачей заявления о пропаже.





«В восьмидесятые годы такой эксперимент проводился, он не показал свою успешность, с тех пор такого не было. Время — главный враг спасателей. В «Лизе Алерт» и полиции призывают звонить мгновенно, как только вы поняли, что человек пропал. Нельзя тратить время на сомнения, испуг, страх, что мы кого-то побеспокоим. Все службы существуют для того, чтобы сделать так, чтобы с вами было всё в порядке. Поэтому ни секунды не теряйте», — сказал он.

«Мы каждый год получаем заявки на детей, которые не справились с ответственностью. Экзамен для этого ребёнка был важнее, чем его жизнь. Уважаемые взрослые, помните, что ваш ребёнок — это самое ценное, что вы когда-либо в жизни делали», — отметил Сергеев.

Он дал несколько советов перед началом летнего сезона, когда дети чаще пропадают в лесах и на воде: