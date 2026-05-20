20 мая 2026, 21:39

Уральские дети массово отравились в лагере

На Урале произошло массовое отравление детей во время слёта в детском лагере. Инцидент случился на мероприятии «Профиль будущего», которое проходило на озере Банном под Магнитогорском, сообщает 74.RU.





В слёте участвовали 150 школьников 11-15 лет из Челябинской области. В частности, сироты и дети из малообеспеченных семей.



Событие должно было завершиться 21 мая, однако 20 числа участники стали массово жаловаться на тошноту, рвоту, диарею и повышенную температуру. Очевидцы сообщают, что число заболевших достигло нескольких десятков человек, под наблюдением находится целый корпус.



В региональном Министерстве социальных отношений подтвердили факт заболевания, однако оценили масштаб иначе. По официальным данным, пострадали пятеро детей. У двоих диагностировали кишечную инфекцию, у троих — ОРВИ. Всех заболевших изолировали, они получают лекарства, госпитализация не потребовалась.



На место выехали представители администрации Магнитогорска. Сотрудники Роспотребнадзора взяли суточные пробы и анализы у персонала пищеблока.



