Крокус Сити Океанариум запустил акцию «дети бесплатно»
В Красногорске 31 мая и 1 июня Крокус Сити Океанариум проведёт акцию в честь Дня защиты детей: ребята смогут посетить океанариум бесплатно. Организаторы подготовили подарки, анимацию и путешествие по подводному миру.
Главная часть программы — знакомство с обитателями морей, рек и тропических джунглей. Гости увидят более 3000 живых существ со всего мира, включая акул, скатов, осьминогов, медуз и редких подводных жителей.
Помимо этого, посетители познакомятся со 100 видами экзотических растений в трёх масштабных экспозициях океанариума. 31 мая и 1 июня дети до 13 лет включительно могут пройти бесплатно в сопровождении взрослых при покупке билетов на сайте или в кассах.
Для посещения Общей экспозиции действуют специальные категории билетов: «1+1», «1+2», «2+1», «2+2» (ребёнок — от четырёх до 13 лет). Океанариум работает с 10:00 до 22:00 мск по сеансам. Подробности об акции — на официальном сайте.
