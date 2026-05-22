Стало известно, как чувствуют себя дети после уколов в детсаду Тывы

22 мая 2026, 13:39

RT: дети со следами уколов из детсада Тывы чувствуют себя нормально

Дети, которым воспитатели делали уколы в туалете в одном из детсадов Тывы, чувствуют себя нормально. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





Ранее сообщалось, что в Тыве родители обнаружили следы от уколов на своих детях после посещения детского сада. По словам родителей, таким способом воспитатели пытались успокоить малышей. Одна из матерей рассказала, что малыш жаловался на угрозы сделать укол за плохое поведение, однако женщина не восприняла эти слова всерьез.



«Визуально у несовершеннолетних нет никаких симптомов, но их всех проверят на наличие в организме неизвестных веществ. Также с ними работают психологи», — приводит RT слова источника.