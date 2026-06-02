«Дорожный перекус без вреда»: Диетолог рассказала, как фастфуд на заправке сделать полезнее

02 июня 2026, 16:24

Диетолог Соломатина: фастфуд на заправке лучше заменить армейским сухпайком

Фото: iStock/AnnaStills

Лето, отпуск, дорога — и привычные якоря в виде «перекусить на АЗС» тянут нас к бургерам и хот-догам. Которые позже вызывают вздутие в пути и сказываются неблагоприятно на здоровье желудка.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» отметила, что дорога связана с ощущением отпуска, поэтому хочется все, что обычно под запретом. Именно поэтому на трассе так тянет на вредности и неожиданные продукты (вплоть до детского питания и армейского сухпайка).





«Это индульгенция. Мы снимаем галстуки и делаем всё, что было под запретом. К тому же дорога — это большой стресс. И нам обязательно хочется сладкого, жирного, острого — того, что быстро активирует систему вознаграждения», — сказала она.

«Или заходите в отдел детского питания. Там баночки с телятиной, крольчатиной, гречкой с черносливом, которые не требуют холодильника. Для взрослого — посолить, добавить специи — и получится идеальный перекус, который не вызывает брожения и дискомфорта в дороге», — посоветовала Соломатина.