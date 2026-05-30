Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов
Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызывать у человека симптомы отравления. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
Арбузы, собранные раньше срока, часто содержат избыточное количество нитратов. Их накопление в организме может привести к симптомам отравления: тошноте, рвоте, головокружению и цианозу — посинению кожи и слизистых оболочек. Особенно уязвимы к отравлению нитратами дети и пожилые люди, подчеркнула Ямилова. Она отметила, что для уменьшения риска рекомендуется ограничить потребление ранних арбузов и приобретать их начиная с августа, когда плоды созревают естественным образом.
Кроме того, эксперт указала, что поверхность арбуза контактирует с почвой и может стать источником вирусных и бактериальных инфекций, включая сальмонеллез, кишечную палочку и ротавирус. Чтобы снизить риск заражения, следует тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой. Диетолог добавила, что категорически не рекомендуется пробовать арбуз на месте его продажи.
Читайте также: