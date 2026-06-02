Диетолог раскрыла, кому вредно пить молоко

02 июня 2026, 12:50

Диетолог Соломатина: неперносимость молока может проявиться с возрастом

Непереносимость коровьего молока может проявиться с возрастом. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Она уточнила, что многие люди страдают от непереносимости лактозы или аллергии на белок коровьего молока. Некоторые имеют дозозависимую непереносимость, когда при небольшом количестве выпитого молока проблем не возникает, а после одного-двух стаканов становится плохо.





«Переносимость, правильное усвоение молока меняется с возрастом. Допустим, в молодости человек употреблял этот продукт, все хорошо переносил. А потом вдруг выпил молока, и начались диспепсия, метеоризм, еще какие-то проблемы с ЖКТ. Это связано с тем, что с возрастом нарушается выработка ферментов и, соответственно, их работа», — пояснила Соломатина «Вечернему Санкт-Петербургу».

«Если же полностью отказаться от молока без должной замены, может развиться системный дефицит кальция, так как молоко и молочные продукты — основной и легкоусвояемый источник этого вещества. Его нехватка ведет к снижению минеральной плотности костной ткани, что особенно опасно для женщин в постменопаузе и пожилых людей», — отметила врач.