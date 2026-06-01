Диетолог посоветовала россиянам пересмотреть свой рацион в летний период

01 июня 2026, 14:07

Диетолог Никифорова: в жару стоит сократить потребление красного мяса

В жаркий сезон тяжелая пища переносится организмом хуже, при этом возрастает потребность в жидкости и электролитах. Об этом предупредила врач-диетолог Медицинского курорта Verba Христина Никифорова.





По ее словам, тяжесть после еды, изжога, отеки к вечеру, запоры или расстройства пищеварения говорят о том, что рацион пора сменить. Летом она призвала на треть уменьшать привычные порции, сократить прием тяжелых продуктов, употреблять больше овощей, фруктов, зелени, рыбы и бобовых.





«Если после плотного обеда вы чувствуете не сытость, а желание прилечь и не двигаться, а пульс при этом учащается, то рацион в жару стоит пересмотреть», — подчеркнула Никифорова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Даже здоровым людям не стоит есть суп слишком холодным. Лучше подавать его просто охлаждённым. Добавляйте побольше яичного белка, а желтка — поменьше. Это, впрочем, для тех, кто следит за фигурой», — уточнила Соломатина.