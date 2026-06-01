Диетолог посоветовала россиянам пересмотреть свой рацион в летний период

Диетолог Никифорова: в жару стоит сократить потребление красного мяса
В жаркий сезон тяжелая пища переносится организмом хуже, при этом возрастает потребность в жидкости и электролитах. Об этом предупредила врач-диетолог Медицинского курорта Verba Христина Никифорова.
По ее словам, тяжесть после еды, изжога, отеки к вечеру, запоры или расстройства пищеварения говорят о том, что рацион пора сменить. Летом она призвала на треть уменьшать привычные порции, сократить прием тяжелых продуктов, употреблять больше овощей, фруктов, зелени, рыбы и бобовых.
«Если после плотного обеда вы чувствуете не сытость, а желание прилечь и не двигаться, а пульс при этом учащается, то рацион в жару стоит пересмотреть», — подчеркнула Никифорова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Диетолог также посоветовала сократить в жару употребление красного мяса, фастфуда с холодной газировкой и сырых крестоцветов. Кроме того, необходимо пить воды из расчета 30–40 миллилитров воды на килограмм веса.
При этом врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru призвала заменять вареную колбасу в окрошке на мясо птицы или морепродукты, чтобы блюдо сохраняло свою пользу. А при проблемах ЖКТ вместо редиса и лука туда можно положить укроп или листья салата. Кроме того, окрошку не стоит есть слишком холодной.
«Даже здоровым людям не стоит есть суп слишком холодным. Лучше подавать его просто охлаждённым. Добавляйте побольше яичного белка, а желтка — поменьше. Это, впрочем, для тех, кто следит за фигурой», — уточнила Соломатина.
Заправлять блюдо лучше не квасом, а кефиром, простоквашей, мацони, сывороткой, минеральной водой или разбавленными кисломолочными напитками, заключила эксперт.