«Достучаться до молодежи»: эксперт объяснила, зачем традиции идут в соцсети

29 сентября 2025, 11:05

Эксперт центра исторической памяти Бушуева: соцсети помогут сохранить традиции

Фото: istockphoto /JackF

Как TikTok и быстрые тренды соцсетей могут помочь сохранению многовекового наследия? Начальник отдела методического сопровождения сетевых программ Национального центра исторической памяти при президенте России Анна Бушуева в беседе с «Радио 1» заявила, что это не только возможно, но и необходимо. Главное — использовать правильный хештег.







«Мы сейчас живём в реальности, когда у нас всё завязано на информационных технологиях. Если вы выходите на улицу, вы видите, что всё больше людей сидят в телефонах, листая ленты. Как нам еще достучаться до всех слушателей, от молодежи до старшего поколения? Только так, используя современные технологии», — заявила Бушуева.

