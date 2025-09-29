«Достучаться до молодежи»: эксперт объяснила, зачем традиции идут в соцсети
Эксперт центра исторической памяти Бушуева: соцсети помогут сохранить традиции
Как TikTok и быстрые тренды соцсетей могут помочь сохранению многовекового наследия? Начальник отдела методического сопровождения сетевых программ Национального центра исторической памяти при президенте России Анна Бушуева в беседе с «Радио 1» заявила, что это не только возможно, но и необходимо. Главное — использовать правильный хештег.
«Мы сейчас живём в реальности, когда у нас всё завязано на информационных технологиях. Если вы выходите на улицу, вы видите, что всё больше людей сидят в телефонах, листая ленты. Как нам еще достучаться до всех слушателей, от молодежи до старшего поколения? Только так, используя современные технологии», — заявила Бушуева.По ее словам, это не пересмотр традиций, а их «включение в новый, современный мир».
Напомним, в России стартовал международный конкурс «Женщины за сохранение традиций». Его слоган гласит: «Нет ничего современнее традиций». Именно поэтому конкурс проходит на платформе «ВКонтакте», а для участия обязателен специальный хештег #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций, без которого заявка «может пролететь мимо». Лучшие работы участниц не просто станут цифровым архивом. Они войдут в выставку в рамках большого Евразийского женского форума, цель которого — не просто поговорить о проблеме, а выработать конкретные рекомендации, вплоть до предложений по изменению законов.
«Мы хотим создать экосистему женщин, которые могут поддерживать друг друга в разных сферах», — резюмировала спикер.