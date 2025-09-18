Энциклопедия РУВИКИ внедрила ИИ-технологии для обновления и защиты контента
Интернет-энциклопедия РУВИКИ объявила о внедрении технологии искусственного интеллекта для обновления и защиты материалов. Об этом говорилось на форуме Казань digital week 2025, сообщили в пресс-службе организации.
Главной целью проекта является обеспечение читателей доступом к актуальным и точным знаниям, исключая при этом устаревшие сведения и субъективные трактовки. Но, несмотря на это, финальный контроль за текстами всё же остаётся в руках ведущих экспертов.
«При создании РУВИКИ мы выделили две главные ценности – достоверность и технологичность. Помимо ставки на качество контента через рецензирование материалов признанными экспертами и внедрение нейроответа для удобства пользователей, мы задумались о том, как должна обновляться энциклопедия. Золотой стандарт Википедийных проектов – это волонтёрское движение. Мы тоже занимаемся его развитием: помимо редакции, РУВИКИ ежемесячно обновляют более тысячи волонтёров, которые вносят порядка 8-10 тысяч правок. Но что такое волонтёры, пишущие энциклопедию? Это человеческий фактор. Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра – нет», – подчеркнул гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.В связи с этим, в условиях насыщенного информационного поля команда сделала ставку на автоматизацию. Так ИИ-сервисы станоли помощниками академических экспертов в решении рутинных задач.
В 2025 году в интернет-энциклопедии заработала полноценная экосистема автоматизированного принятия решений. Так появились ИИ-сервисы для обновления материалов в реальном времени, принудительной актуализации, обогащения контента и автоматической генерации текстов. Они занимаются поиском и актуализацией информации, а также расширением уже опубликованных статей и написанием новых.
Кроме того, РУВИКИ активно занимается внедрением методов сохранения качества и безопасности знаний. Эти задачи уже выполняют встроенный антивандальный бот, сервис автоматической валидации контента и GPT-патрулирование.
Тем не менее, в организации пояснили, что человек продолжает оставаться в центре процесса – роль редакторов и экспертов остаётся ключевой.