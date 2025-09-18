Энциклопедия РУВИКИ внедрила ИИ-технологии для обновления и защиты контента

18 сентября 2025, 13:25

Интернет-энциклопедия РУВИКИ объявила о внедрении технологии искусственного интеллекта для обновления и защиты материалов. Об этом говорилось на форуме Казань digital week 2025, сообщили в пресс-службе организации.





Главной целью проекта является обеспечение читателей доступом к актуальным и точным знаниям, исключая при этом устаревшие сведения и субъективные трактовки. Но, несмотря на это, финальный контроль за текстами всё же остаётся в руках ведущих экспертов.





«При создании РУВИКИ мы выделили две главные ценности – достоверность и технологичность. Помимо ставки на качество контента через рецензирование материалов признанными экспертами и внедрение нейроответа для удобства пользователей, мы задумались о том, как должна обновляться энциклопедия. Золотой стандарт Википедийных проектов – это волонтёрское движение. Мы тоже занимаемся его развитием: помимо редакции, РУВИКИ ежемесячно обновляют более тысячи волонтёров, которые вносят порядка 8-10 тысяч правок. Но что такое волонтёры, пишущие энциклопедию? Это человеческий фактор. Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра – нет», – подчеркнул гендиректор РУВИКИ Владимир Медейко.