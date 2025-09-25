От семьи до Chanel: эксперт раскрыла, почему женщины — главные двигатели семейных ценностей

25 сентября 2025, 11:33

Эксперт Национального центра исторической памяти Бушуева: традиции формирует мать

Фото: istockphoto / AnnaZhuk

В России стартовал международный конкурс «Женщины за сохранение традиций». Начальник отдела методического сопровождения сетевых программ Национального центра исторической памяти при президенте России Анна Бушуева в беседе с «Радио 1» раскрыла детали проекта и объяснила, почему именно женщины играют ключевую роль в этом процессе.





Отвечая на вопрос о том, что женщины могут донести уникального в сфере традиций, Бушуева привела неожиданный пример — модный дом Chanel.

«Женщина очень часто оказывается двигателем прогресса. Такой мировой пример, большой, красивый, как Chanel. Вот большая, красивая мировая традиция в моде, которую мы тоже можем принести», — заявила спикер.

«Отец — это больше пример. А образ матери и образ традиции — это то, в чём ребёнок растёт. Мать их передает и формулирует», — пояснила Анна Бушуева.