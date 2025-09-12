Молодёжь Подмосковья пригласили на мероприятие «Ливадия: главные слова о России»

12 сентября 2025, 21:10

Фото: Istock / Saeed Alhajj eid

С 21 октября по 5 ноября 2025 года пройдёт мероприятие по патриотическому воспитанию «Ливадия: главные слова о России». Его реализуют в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодёжь и дети».





Организатором выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи при поддержке Крымской митрополии Русской Православной церкви и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

«Мероприятие направлено на формирование у молодёжи осознанного представления о духовно-нравственных и патриотических ценностях, развитие чувства гордости за Отечество и уважения к его истории. Планируются тематические заезды в Ливадию для разных целевых групп», – рассказали организаторы.