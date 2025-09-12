Молодёжь Подмосковья пригласили на мероприятие «Ливадия: главные слова о России»
С 21 октября по 5 ноября 2025 года пройдёт мероприятие по патриотическому воспитанию «Ливадия: главные слова о России». Его реализуют в рамках федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Организатором выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи при поддержке Крымской митрополии Русской Православной церкви и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».
«Мероприятие направлено на формирование у молодёжи осознанного представления о духовно-нравственных и патриотических ценностях, развитие чувства гордости за Отечество и уважения к его истории. Планируются тематические заезды в Ливадию для разных целевых групп», – рассказали организаторы.
Мероприятие объединит специалистов по государственной молодёжной политике, ответственных за патриотическое воспитание в регионах и муниципалитетах, работников образования, историков, лидеров студенческих патриотических клубов, молодых преподавателей истории, архивистов и общественных деятелей.
Участниками могут стать граждане России, в том числе проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в возрасте от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по QR-коду.
Ребят ждут дискуссии и экспертные сессии, творческие мастер-классы, духовные встречи, обзорные экскурсии по Ливадийскому дворцу-музею, а также музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес» в Севастополе.