«Доведут до результата»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 22 по 28 июня
В деловой сфере надо обходить стороной конфликты и ни с кем не ссориться. Это убережет от невыгодных решений и от попадания в тупиковые ситуации. В любви лучше быть искренними и от всей души хвалить друг друга. Восхищение и добросердечность укрепят союз. В сфере здоровья необходимо исключить потребление алкоголя и продуктов, способствующих появлению отёков.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна увеличится активность, смелость и появится решительность. Неделя будет интенсивная и полная событий.
Тельца ждёт успех. Почет и уважение закрепятся, ему можно рассчитывать на помощь и поддержку коллег.
Близнецам поможет умение разумно планировать и ориентироваться на перспективу. Все дела они доведут до результата.
Раку необходим здоровый образ жизни. Хороши диеты, правильное питание. Ему нельзя переедать.
Лев найдет для себя новые увлечения и откроет в себе таланты. Он будет с удовольствием учиться.
Дева станет привлекательнее. Многое её обрадует. Она почувствует бодрость духа.
Весам хорошо вести упорядоченную жизнь и внести в нее расписание дня. Благоприятно делать все вовремя.
К Скорпиону придут стабильность и гармония в чувствах. Он будет доволен надежностью близких и сможет на них положиться.
Стрельцу благоприятно влюбляться, флиртовать. Романтика и хорошее настроение притянут успех в жизнь.
К Козерогу поступит важная информация. Ему надо внимательно и тщательно её изучить.
Водолею надо применить организаторские способности. Ему важно помнить о своей репутации и сохранять достоинство.
Рыбы продемонстрируют лучшие результаты и покорят вершины. Они реализуют свои амбиции.
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