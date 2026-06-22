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«Доведут до результата»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 22 по 28 июня

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо обходить стороной конфликты и ни с кем не ссориться. Это убережет от невыгодных решений и от попадания в тупиковые ситуации. В любви лучше быть искренними и от всей души хвалить друг друга. Восхищение и добросердечность укрепят союз. В сфере здоровья необходимо исключить потребление алкоголя и продуктов, способствующих появлению отёков.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

У Овна увеличится активность, смелость и появится решительность. Неделя будет интенсивная и полная событий.

Тельца ждёт успех. Почет и уважение закрепятся, ему можно рассчитывать на помощь и поддержку коллег.

Близнецам поможет умение разумно планировать и ориентироваться на перспективу. Все дела они доведут до результата.

Раку необходим здоровый образ жизни. Хороши диеты, правильное питание. Ему нельзя переедать.

Лев найдет для себя новые увлечения и откроет в себе таланты. Он будет с удовольствием учиться.

Дева станет привлекательнее. Многое её обрадует. Она почувствует бодрость духа.

Весам хорошо вести упорядоченную жизнь и внести в нее расписание дня. Благоприятно делать все вовремя.

К Скорпиону придут стабильность и гармония в чувствах. Он будет доволен надежностью близких и сможет на них положиться.

Стрельцу благоприятно влюбляться, флиртовать. Романтика и хорошее настроение притянут успех в жизнь.

К Козерогу поступит важная информация. Ему надо внимательно и тщательно её изучить.

Водолею надо применить организаторские способности. Ему важно помнить о своей репутации и сохранять достоинство.

Рыбы продемонстрируют лучшие результаты и покорят вершины. Они реализуют свои амбиции.

Анастасия Панченко

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