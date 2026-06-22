22 июня 2026, 14:00

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере надо обходить стороной конфликты и ни с кем не ссориться. Это убережет от невыгодных решений и от попадания в тупиковые ситуации. В любви лучше быть искренними и от всей души хвалить друг друга. Восхищение и добросердечность укрепят союз. В сфере здоровья необходимо исключить потребление алкоголя и продуктов, способствующих появлению отёков.