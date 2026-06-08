08 июня 2026, 14:25

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере во время бесед желательно легко переключаться с темы на тему и не стоит зацикливаться на несущественных деталях. Свою точку зрения лучше излагать понятно и чётко. В любви надо быть приветливыми и весёлыми. Хорошо стремиться сделать друг друга счастливее. Благоприятно проявить великодушие. В сфере здоровья важно следить за настроением и не позволять ему влиять на ясность ума.