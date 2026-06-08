«Рисковать благосостоянием»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 июня
В деловой сфере во время бесед желательно легко переключаться с темы на тему и не стоит зацикливаться на несущественных деталях. Свою точку зрения лучше излагать понятно и чётко. В любви надо быть приветливыми и весёлыми. Хорошо стремиться сделать друг друга счастливее. Благоприятно проявить великодушие. В сфере здоровья важно следить за настроением и не позволять ему влиять на ясность ума.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 8 по 14 июня.
Овну надо действовать медленно и целеустремлённо. Выносливость и тщательность помогут добиться результата.
Тельцу не следует рисковать своим благосостоянием. Ему лучше ограничиться тем, что у него уже есть.
Близнецы претворят свои идеи в жизнь. Им хорошо использовать красноречие и уверенно излагать свою позицию.
Рак испытает гордость за результаты своего труда. Он будет увлечён работой и улучшит свою карьеру.
Лев не заскучает. Авантюрные проекты и интересные идеи вдохновят и обрадуют его.
Деве нужно довести дела до конца, прежде чем направить своё внимание на новое. Ей надо быть изобретательной и старательной.
Весы должны избегать эмоционального напряжения и контролировать интенсивность переживаний. Им лучше не действовать сгоряча.
Скорпиону необходима забота и эмоциональная поддержка. Он станет чувствительнее и эмоциональнее.
Стрельцу хорошо проявить романтичность натуры. Ему желательно прислушаться к предчувствиям.
Козерогу надо следовать по уже известному пути. Для успеха нужна ясность поставленных задач.
Водолею нужно быть выносливым и настойчивым. Энергию предпочтительнее тратить на осязаемое.
Рыбам полезно обратиться к силе воли. Им надо быть внимательными и доверительно выслушивать своих собеседников.
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