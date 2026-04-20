Имам предупредил мусульман об опасности невинного чтения гороскопов
Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин разъяснил правила чтения гороскопов для мусульман.
В беседе с Татар-информом Хайруллин подчеркнул: мусульманам не следует читать гороскопы, даже если человек не верит в то, что там написано.
«Допустим, мы просто взяли, открыли журнал, и там гороскоп. Просто для интереса прочитали, не поверили в это, — в этом случае намаз может 40 дней не приниматься. Поэтому мы от этого должны быть далеки. И пусть Всевышний защитит нас от этого», — привёл конкретную ситуацию хазрат.Имам призвал верующих держаться подальше от подобных вещей.
Ранее стало известно, что Татарстан вошёл в топ-5 направлений для отдыха в майские праздники.