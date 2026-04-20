Имам предупредил мусульман об опасности невинного чтения гороскопов

20 апреля 2026, 17:24

Имам Хайруллин назвал чтение гороскопов причиной непринятия намаза на 40 дней

Фото: Istock/Drazen Zigic

Имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин разъяснил правила чтения гороскопов для мусульман.





В беседе с Татар-информом Хайруллин подчеркнул: мусульманам не следует читать гороскопы, даже если человек не верит в то, что там написано.

«Допустим, мы просто взяли, открыли журнал, и там гороскоп. Просто для интереса прочитали, не поверили в это, — в этом случае намаз может 40 дней не приниматься. Поэтому мы от этого должны быть далеки. И пусть Всевышний защитит нас от этого», — привёл конкретную ситуацию хазрат.