«На волоске от смерти»: Астролог предсказала неутешительное будущее Волочковой

17 июня 2026, 16:12

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не перестает приковывать к себе внимание не только публики, но и коллег по цеху. Многие отмечают ее безудержное пристрастие к алкоголю, называя это зависимостью. Сама же балерина так не считает и отказывается от помощи.





Астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» открыла натальную карту известной балерины и заявила, что шанс на спасение и излечение от алкогольной зависимости есть, и он математически точен.





«Сейчас Волочкова проживает сильнейший кармический кризис и действительно висит на волоске от смерти. В 2027 и 2028 годах у нее большие шансы на самоосознание, либо другая крайность — и в данном случае нет срединного пути. Когда Анастасии исполнится 55 лет, пелена Раху резко спадет. В ее жизни начнется роскошный 16-летний период Юпитера. В ее натальной карте Юпитер расположен очень благополучно: он дает невероятную мудрость, рассудительность и тягу к высшим смыслам», — сказала она.

«Этот астрологический период заменит годы реабилитаций и клиник, вернув ей настоящую жизнь без страданий. История Анастасии Волочковой — это глубокий и отрезвляющий урок для каждого из нас. Это напоминание о том, как важно выбирать осознанное созидание, а не поддаваться соблазнам. Небесная канцелярия уже прописала ей путь к исцелению. Остается лишь надеяться, что ее физическое тело выдержит этот период турбулентности до того момента, когда Юпитер наконец-то вернет ей кристальную ясность ума», — резюмировала Рейн.