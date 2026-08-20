ДПДГ-терапия не стирает прошлое: эксперт объяснила, кому помогает EMDR и почему движения глаз не заменяют психотерапию
ДПДГ-терапию всё чаще обсуждают в соцсетях. Одни обещают быстрый выход из тревоги, последствий травмы и неуверенности. Другие считают метод «морганием глазами» без доказанной пользы. Истина находится между этими крайностями: EMDR признанным психотерапевтическим методом считают многие международные организации, прежде всего в работе с посттравматическим стрессовым расстройством. Однако он не подходит каждому человеку и не решает все проблемы за одну встречу.
Эксперт Юлия Малик — президент Национальной ассоциации ДПДГ России, первый в России сертифицированный тренер EMDR, руководитель обучающего центра в Санкт-Петербурге, супервизор и практикующий психолог — в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказала, как работает подход, почему пережитый опыт продолжает влиять на решения взрослых людей и кому стоит обратиться к ДПДГ-специалисту.
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Что такое ДПДГ-терапия и почему её называют EMDRДПДГ расшифровывается как десенсибилизация и переработка движением глаз. В англоязычной практике используют сокращение EMDR — Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Во время сессии психолог предлагает клиенту сосредоточиться на тяжёлом воспоминании, мысли, телесном ощущении или эмоции. Одновременно специалист использует двустороннюю стимуляцию. Чаще всего человек следит глазами за движением руки терапевта. Иногда психолог применяет чередующиеся звуки в наушниках, лёгкие прикосновения или вибрацию в ладонях.
Цель работы заключается не в том, чтобы забыть неприятное событие. Терапия помогает снизить интенсивность переживаний, связанных с воспоминанием. Человек может помнить ситуацию, но перестаёт снова и снова проживать её как угрозу в настоящем.
«Есть такие моменты, когда вашим поведением управляете не вы, а что-то другое, — добавила Юлия.
По словам эксперта, на консультации люди нередко узнают в этом описании себя. Взрослый человек может понимать, что опасности нет, но всё равно испытывать стыд, страх, вину или сильную тревогу. Такие реакции часто связаны с прежним опытом.
«Когда ко мне приходит клиент и рассказывает о своей проблеме, я говорю: "Создаётся ощущение, что вами кто-то управляет". И люди почти всегда соглашаются», — говорит Малик.
Как появился метод ДПДГМетод разработала американский психолог Фрэнсин Шапиро в конце 1980-х годов. До прихода в психологию она изучала литературу и получила докторскую степень по английской литературе. В период лечения онкологического заболевания Шапиро заметила, что движения глаз во время прогулки меняли её эмоциональную реакцию на тревожные мысли. Она начала изучать этот эффект и разработала первый протокол. Сначала подход называли десенсибилизацией движением глаз. Позже метод расширили, уточнили его теоретическую основу и добавили этапы переработки травматического опыта.
Первые исследования Шапиро касались людей с последствиями травматических событий, включая ветеранов войны и жертв насилия. Научное сообщество постепенно накопило данные об эффективности EMDR при ПТСР.
При этом не стоит упрощать механизм метода. Движения глаз во время ДПДГ не равны быстрой фазе сна. Связь с фазой REM часто используют как понятную метафору, но исследователи до конца не определили, за счёт чего именно работает двусторонняя стимуляция. Специалисты обсуждают несколько гипотез: нагрузку на рабочую память, снижение эмоциональной яркости образов, переработку воспоминаний и изменение реакции нервной системы.
При каких состояниях EMDR имеет доказанную эффективностьНаиболее убедительная доказательная база у ДПДГ существует в работе с посттравматическим стрессовым расстройством. Метод включают в рекомендации ряд международных профессиональных организаций наряду с травма-фокусированной когнитивно-поведенческой терапией.
Психолог может использовать EMDR при последствиях:
- насилия;
- аварии;
- военных действий;
- тяжёлой болезни;
- внезапной утраты близкого;
- медицинских вмешательств;
- буллинга;
- эмоционального или физического насилия в детстве;
- других событий, после которых сохраняются страх, флешбэки, ночные кошмары или избегание.
Метод иногда применяют при тревожных расстройствах, панических атаках, фобиях, сложностях с самооценкой и последствиях болезненных отношений. Однако в этих случаях объём научных данных может отличаться. Психолог обязан оценить состояние клиента и честно объяснить, почему выбирает именно этот подход. Важно понимать: ДПДГ не заменяет лечение у врача. При депрессии, зависимостях, расстройствах пищевого поведения, психозе, суицидальных мыслях или тяжёлой бессоннице человеку может понадобиться психиатрическая помощь, медикаментозная поддержка либо сочетание нескольких методов.
Почему детские установки мешают взрослой жизниЧеловек не всегда связывает сегодняшние сложности с ранним опытом. Он может считать себя ленивым, «недостаточно хорошим» или неспособным строить отношения. Но за такими убеждениями нередко стоят старые эмоциональные выводы. Например, ребёнка часто критиковали за ошибки. Во взрослом возрасте он может откладывать важные задачи, бояться собеседований, отказываться от повышения или болезненно реагировать на замечания. Логически он понимает ценность своей работы. Эмоционально же снова чувствует себя беспомощным и виноватым. Юлия Малик говорит, что подобные сценарии формируются очень рано.
«Ой, я что-то не так сделал», «Ой, наверное, я плохой», «Здесь небезопасно» — эти установки встраиваются в нас с детства и потом руководят нами на автопилоте», — отметила она.
ДПДГ-психолог не внушает клиенту «правильные» мысли. Он помогает переработать опыт, из-за которого негативная установка закрепилась. После такой работы человек может реалистичнее смотреть на себя и ситуацию. Вместо «я ни на что не способен» появляется мысль: «Я могу ошибаться, учиться и справляться».
«Мы убираем то травматическое воздействие, которое нами управляет. Превращаемся в здравомыслящих взрослых людей — со своими чувствами, приоритетами», — объясняет эксперт.
Поможет ли ДПДГ с карьерой, деньгами и самореализациейЛюди приходят в терапию не только после тяжёлых событий. Частый запрос связан с карьерой, профессиональной реализацией, страхом заявить о себе, сложностями в переговорах или тревогой из-за денег. Сам по себе EMDR не гарантирует рост дохода, повышение или успех в бизнесе. У метода нет доказательств того, что он способен «расширить финансовую ёмкость» человека. Но психотерапия может помочь разобраться с причинами, из-за которых человек избегает действий, боится просить достойную оплату, не выдерживает конкуренцию или постоянно обесценивает результаты своего труда.
За финансовой тревогой иногда скрывается опыт нестабильности в семье. За страхом публичности — школьная травля. За убеждением «мне нельзя хотеть большего» — жёсткие послания родителей. Когда человек замечает эти связи и перерабатывает болезненные эпизоды, ему проще принимать решения в настоящем.
Почему ДПДГ не стоит считать волшебной таблеткойВ соцсетях часто встречаются ролики, где авторы предлагают самостоятельно водить глазами за пальцем и обещают быстрое избавление от тревоги. Такие практики не заменяют психотерапию. При работе с травмой важно не только вызвать воспоминание, но и безопасно пройти все этапы протокола.
Подготовленный специалист сначала собирает анамнез, оценивает устойчивость клиента, его ресурсы и риски. Иногда психологу нужно укрепить навыки саморегуляции, научить человека справляться с сильными эмоциями и лишь затем переходить к травматическому материалу. Во время сессии могут появиться слёзы, злость, страх, телесное напряжение или новые воспоминания. Такая реакция не означает, что терапия идёт неправильно. Но клиенту важно оставаться в контакте с психологом и сообщать о своём состоянии.
«ДПДГ-метод не стирает прошлое, но он помогает переработать его так, чтобы оно перестало управлять вами здесь и сейчас», — добавила Юлия Малик.
Количество встреч зависит от запроса. С отдельным травматическим эпизодом иногда удаётся продвинуться за несколько сессий. С последствиями многолетнего насилия, сложным детским опытом, хронической тревогой или несколькими травмами работа обычно требует больше времени.
Как выбрать специалиста по ДПДГДПДГ — не набор движений глазами, а структурированный психотерапевтический подход. Поэтому клиенту стоит проверить образование и опыт психолога до первой встречи.
При выборе специалиста обратите внимание на несколько пунктов:
- базовое психологическое или медицинское образование;
- обучение именно EMDR или ДПДГ у признанного обучающего центра;
- сертификаты с указанием уровня подготовки;
- практический опыт работы с вашим запросом;
- регулярную супервизию;
- готовность объяснить план терапии, ограничения метода и возможные реакции.
Не стесняйтесь спросить психолога, как он работает с эмоциональным ухудшением между сессиями, в каких случаях направляет к психиатру и как обеспечивает конфиденциальность. Профессионал спокойно ответит на эти вопросы. Если после самостоятельных практик усилились тревога, паника, бессонница, навязчивые воспоминания или ощущение потери контроля, лучше остановиться и обратиться за очной помощью. При мыслях о самоубийстве, риске причинить вред себе или другим нужна срочная помощь экстренных служб или врача-психиатра.