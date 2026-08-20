20 августа 2026, 13:44

Фото: iStock/Marina Demeshko

ДПДГ-терапию всё чаще обсуждают в соцсетях. Одни обещают быстрый выход из тревоги, последствий травмы и неуверенности. Другие считают метод «морганием глазами» без доказанной пользы. Истина находится между этими крайностями: EMDR признанным психотерапевтическим методом считают многие международные организации, прежде всего в работе с посттравматическим стрессовым расстройством. Однако он не подходит каждому человеку и не решает все проблемы за одну встречу.





Содержание Что такое ДПДГ-терапия и почему её называют EMDR Как появился метод ДПДГ При каких состояниях EMDR имеет доказанную эффективность Почему детские установки мешают взрослой жизни Поможет ли ДПДГ с карьерой, деньгами и самореализацией Почему ДПДГ не стоит считать волшебной таблеткой Как выбрать специалиста по ДПДГ

Эксперт Юлия Малик — президент Национальной ассоциации ДПДГ России, первый в России сертифицированный тренер EMDR, руководитель обучающего центра в Санкт-Петербурге, супервизор и практикующий психолог — в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказала, как работает подход, почему пережитый опыт продолжает влиять на решения взрослых людей и кому стоит обратиться к ДПДГ-специалисту.



Послушайте выпуск о ДПДГ-терапии по ссылке.

Что такое ДПДГ-терапия и почему её называют EMDR

«Есть такие моменты, когда вашим поведением управляете не вы, а что-то другое, — добавила Юлия.

«Когда ко мне приходит клиент и рассказывает о своей проблеме, я говорю: "Создаётся ощущение, что вами кто-то управляет". И люди почти всегда соглашаются», — говорит Малик.

Как появился метод ДПДГ

Фото: iStock/FabrikaCr

При каких состояниях EMDR имеет доказанную эффективность

насилия;

аварии;

военных действий;

тяжёлой болезни;

внезапной утраты близкого;

медицинских вмешательств;

буллинга;

эмоционального или физического насилия в детстве;

других событий, после которых сохраняются страх, флешбэки, ночные кошмары или избегание.

Почему детские установки мешают взрослой жизни

«Ой, я что-то не так сделал», «Ой, наверное, я плохой», «Здесь небезопасно» — эти установки встраиваются в нас с детства и потом руководят нами на автопилоте», — отметила она.

«Мы убираем то травматическое воздействие, которое нами управляет. Превращаемся в здравомыслящих взрослых людей — со своими чувствами, приоритетами», — объясняет эксперт.

Поможет ли ДПДГ с карьерой, деньгами и самореализацией

Фото: iStock/hjalmeida

Почему ДПДГ не стоит считать волшебной таблеткой

«ДПДГ-метод не стирает прошлое, но он помогает переработать его так, чтобы оно перестало управлять вами здесь и сейчас», — добавила Юлия Малик.

Фото: iStock/AnnaStills

Как выбрать специалиста по ДПДГ