В школах с 1 сентября запретят использование всех соцсетей
Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн сообщил, что с сентября 2026 года монгольские общеобразовательные школы введут запрет на социальные сети. Ограничение начнет действовать в 2026–2027 учебном году. Об этом сообщает Xinhua.
Учителям, школьникам и родителям запретят создавать и вести общие чаты, группы и страницы на социальных платформах. Правило затронет все виды соцсетей. Власти рассчитывают усилить защиту детей в цифровой среде и сократить зависимость учащихся от смартфонов.
Помимо ограничений на соцсети, в монгольских школах, как правило, запрещены курение, вейпы, алкоголь, наркотики, оружие и другие опасные предметы. Также недопустимы драки, буллинг, оскорбления, дискриминация и любые формы насилия в отношении учеников или педагогов. Конкретные дисциплинарные правила могут отличаться в зависимости от школы и региона.
Обычно разрешены учебные цифровые сервисы: электронные дневники, платформы для домашних заданий, официальные школьные сайты и каналы связи, которые контролируются администрацией или учителями. Компьютеры, планшеты и интернет могут использоваться на уроках для поиска информации, подготовки проектов и дистанционного обучения — если это предусмотрено школьными правилами.
Ученикам также разрешено участвовать в кружках, спортивных секциях, олимпиадах, творческих конкурсах и школьном самоуправлении. Телефоны во многих школах не запрещены полностью, но их использование во время уроков может ограничиваться: устройство просят убрать или сдавать учителю, чтобы оно не отвлекало от занятий.
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