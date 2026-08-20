В школах с 1 сентября запретят использование всех соцсетей

20 августа 2026, 09:43

В Монголии запретят использование соцсетей в школах с 1 сентября

Фото: iStock/hxdbzxy

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн сообщил, что с сентября 2026 года монгольские общеобразовательные школы введут запрет на социальные сети. Ограничение начнет действовать в 2026–2027 учебном году. Об этом сообщает Xinhua.