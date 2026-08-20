Россиянам назвали дешёвый продукт для похудения

20 августа 2026, 12:14

Диетолог Русакова назвала условия употребления картофеля при похудении

Фото: Istock/gorchittza2012

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, что картофель подходит для похудения, если готовить его правильно и контролировать порции, а в чистом виде овощ низкокалориен.





В беседе с «Абзацем» Русакова сообщила, что крахмал и клетчатка дают длительное чувство сытости, калий помогает поддерживать водный баланс, а резистентный крахмал в охлаждённом картофеле благотворно влияет на микрофлору кишечника.

«Также содержатся витамины С, В, минералы — магний, железо. Они хорошо влияют на работу сердца и нервной системы. Употреблять стоит в отварном, запечённом виде или на пару — так сохраняется максимум пользы. Можно включать в рацион, но готовить в диетической версии без масла, соблюдать размер порции, сочетать с белками и овощами», — рассказала диетолог.