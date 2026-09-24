«Друг или враг»: Невролог рассказал, как кофе влияет на мигрень

24 сентября 2026, 12:26

Невролог Разумов: кофе может провоцировать частые приступы мигрени

Фото: iStock/YakobchukOlena

Обычные повседневные привычки, которым большинство людей не придаёт значения, могут оказывать заметное влияние на самочувствие и течение некоторых заболеваний. При этом эффект от них бывает двойственным: то, что в одних обстоятельствах помогает облегчить состояние, при неумеренном использовании способно, наоборот, провоцировать обострения. Специалисты отмечают, что важную роль играют не только медикаментозные средства, но и образ жизни в целом — в частности, качество отдыха и уровень физической активности.





Врач-невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1» заявил, что кофеин может усиливать действие некоторых обезболивающих.





«В том числе те, что от головной боли. Но частое употребление кофе само по себе может провоцировать частые приступы мигрени. Таких кофеиноманий лучше, конечно, избегать», — предупредил он.

«Сам по себе сон может снимать приступ мигрени не у всех и не каждый раз, но может. Многие заявляют, что поспав днём буквально полчаса, просыпаются практически со здоровой головой», — рассказал Разумов.