«Зашита в генах»: Невролог рассказал, как управлять приступами мигрени
Невролог Разумов: снизить боль во время мигрени можно горячей ванной
Можно ли навсегда избавиться от мигрени? Увы, если верить генетике — нет. Но это не значит, что жизнь с этим диагнозом невыносима.
Врач-невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1» рассказал, что мигрень «зашита» в генах и полностью избавиться от нее, действительно, нельзя.
«Нельзя сказать, что мы удалим все триггеры. В англоязычной литературе есть термин "менеджмент" — управление. Таким образом мы можем повысить качество жизни человека до вполне приемлемого. Это реалистичное ожидание», — сказал он.
По словам эксперта, «сосудистая теория» была очень популярна. Сейчас это воспринимается как одно из звеньев цепи, которая приводит к головной боли. На ее основании разработаны новые препараты, при которых из нервных окончаний в определённых сегментах выделяется пептид, приводящий к расширению сосудов и нейрогенному воспалению.
«Новые препараты точечно действуют на это звено. Но не скажу, что это прямо единственное лекарство. Если приступ уже начался, а фармакологических препаратов нет, то вполне может помочь кофе, горячая ванна и сон. Я сам пользуюсь этими методами, иногда помогает», — объяснил невролог.
Разумов подчеркнул, что главное правило здесь — не терпеть.
«Нежелательно терпеть головную боль и дожидаться, когда она разовьётся до адского недомогания. Чем раньше человек принимает препарат, тем лучше. Но стоит помнить, что сначала нужно установить точный диагноз, подобрать терапию, а дальше уже действовать. Первостепенно — идем к врачу», — резюмировал собеседник.