Диетолог назвала признаки, при которых перезрелые овощи и фрукты опасны

24 сентября 2026, 11:33

Перезревшие плоды можно есть только при отсутствии плесени и гнили

Фото: iStock/Andrei Metelev

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Марина Студеникина посоветовала не спешить выбрасывать перезревшие плоды. Есть их можно, если на поверхности нет плесени, гнилых участков, слизи и резкого неприятного запаха.