Диетолог назвала признаки, при которых перезрелые овощи и фрукты опасны
Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Марина Студеникина посоветовала не спешить выбрасывать перезревшие плоды. Есть их можно, если на поверхности нет плесени, гнилых участков, слизи и резкого неприятного запаха.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист клиники Juvi Clinic уточнила, что у овощей при перезревании часто меняются вкус и консистенция. Мякоть становится водянистой либо волокнистой, семена увеличиваются, а кожура грубеет. После удаления жесткой кожицы и семечек такие продукты подойдут для супа-пюре, рагу, овощных оладий, смузи или домашних заготовок.
Выбрасывать овощ следует, если он слишком размягчился, начал выделять жидкость, потемнел или покрылся слизью. Эти признаки указывают на порчу и рост бактерий, способных вызвать кишечное расстройство или отравление.
С фруктами действует тот же принцип. Бананы с темными точками, мягкие персики и спелая хурма не несут угрозы, пока сохраняют нормальный вкус и структуру мякоти. Слишком мягкие плоды можно отправить в выпечку, компот или смузи после термической обработки.
Студеникина подчеркнула, что срезать заплесневевший или подгнивший участок недостаточно. Продукты жизнедеятельности грибков могут проникать внутрь всего фрукта. Не стоит есть и плоды с выраженным запахом брожения: образующиеся при распаде сахаров спирт и уксус способны раздражать желудок и провоцировать вздутие.
Эксперт добавила, что сильно созревшие фрукты содержат больше природных сахаров и заметнее повышают уровень глюкозы. Для повседневного рациона она посоветовала выбирать слегка недозрелые плоды с высоким содержанием клетчатки. Например, зеленые яблоки богаты пектином, который поддерживает микрофлору кишечника и помогает связывать нежелательные вещества.
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