Невролог объяснил, что на самом деле провоцирует мигрень

23 сентября 2026, 17:36

Невролог Разумов: мигрень могут провоцировать орехи

Фото: iStock/Kateryna Onyshchuk

Мигрень — это не просто головная боль, а серьезное неврологическое заболевание, которое сопровождается пульсирующей болью, тошнотой и повышенной чувствительностью к свету и звуку. Шоколад, красное вино, перемена погоды, недосып — что из этого действительно вызывает боль, а что является совпадением?





Врач-невролог Дмитрий Разумов в беседе с «Радио 1» объяснил, что изменение внешней и внутренней сред воспринимается нервной системой остро. Это запускает каскад механизмов, которые приводят к определенной фазе головной боли.





«Нервной системе сложновато к перемене погоды адаптироваться. Это является как раз провокатором и триггером. То есть как голод, как недосып, кстати, как нервный стресс тоже», — сказал он.

«Некоторые не пьют красное вино, шампанское, пиво, потому что у них практически всегда через несколько часов начинается сильнейшая головная боль. Точно так же, как орехи, сыр и, например, черный шоколад. Я знаю, что если съем орехи, то на следующий день выстрелит мигрень», — перечислил врач.

«Улучшение образа жизни помогает. Но не скажу, что это единственная мера. Чтобы себе помочь, нужно регулярно питаться, не допускать голода, избегать стрессов и сенсорной перегрузки, улучшать качество сна», — резюмировал невролог.