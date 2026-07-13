«Другая крайность»: Детский психолог объяснила опасность тренда «бежевых мам»
Психолог Тузова: бежевые мамы могут навредить психике ребенка
Минпросвещения заявило, что бежевые мамы могут нанести вред развитию ребёнка. По мнению специалистов ведомства, бледная картинка плохо влияет на цветовосприятие и, следовательно, на речь и мышление.
Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» заявила, что в профессиональной среде цвет давно используется как маркер состояния — существуют целые рисуночные тесты, по которым специалисты безошибочно определяют настроение маленького пациента. И здесь первые тревожные звоночки связаны с темными тонами.
«Если в рисунках ребенка присутствуют чёрные цвета, плотная штриховка, это говорит об угнетённом состоянии, негативном восприятии мира или общем плохом настроении», — предупредила она.
Красный тоже часто попадает в группу риска: по словам специалиста, этот цвет нередко ассоциируется с агрессией и внутренним напряжением. Поэтому, когда родители видят ребенка, рисующего «алое солнце» поверх черных туч, стоит не запрещать, а приглядеться к его эмоциональному фону. Однако наибольшее удивление у психолога вызывает другая крайность — мода на бежевый минимализм.
«Спокойные тона действительно работают: они расслабляют, умиротворяют, помогают снизить уровень шума в голове. Но в этом скрывается опасность, о которой мало кто говорит. Когда ребёнок постоянно находится в состоянии затишья и покоя, это тоже не есть хорошо. Дети по натуре должны испытывать разные эмоции — и радость, и злость. Если их нельзя проживать снаружи, они остаются внутри и приводят к неприятным последствиям», — подчеркнула психолог.
Она добавила, что поэтому использование только одного цвета (будь то бежевый, серый или нежно-голубой) в раннем возрасте нежелательно. Ребенку нужна палитра, чтобы учиться переключаться, адаптироваться и распознавать свои чувства.