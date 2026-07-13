«Другая крайность»: Детский психолог объяснила опасность тренда «бежевых мам»

13 июля 2026, 16:03

Психолог Тузова: бежевые мамы могут навредить психике ребенка

Фото: iStock/AnnaStills

Минпросвещения заявило, что бежевые мамы могут нанести вред развитию ребёнка. По мнению специалистов ведомства, бледная картинка плохо влияет на цветовосприятие и, следовательно, на речь и мышление.





Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» заявила, что в профессиональной среде цвет давно используется как маркер состояния — существуют целые рисуночные тесты, по которым специалисты безошибочно определяют настроение маленького пациента. И здесь первые тревожные звоночки связаны с темными тонами.





«Если в рисунках ребенка присутствуют чёрные цвета, плотная штриховка, это говорит об угнетённом состоянии, негативном восприятии мира или общем плохом настроении», — предупредила она.

«Спокойные тона действительно работают: они расслабляют, умиротворяют, помогают снизить уровень шума в голове. Но в этом скрывается опасность, о которой мало кто говорит. Когда ребёнок постоянно находится в состоянии затишья и покоя, это тоже не есть хорошо. Дети по натуре должны испытывать разные эмоции — и радость, и злость. Если их нельзя проживать снаружи, они остаются внутри и приводят к неприятным последствиям», — подчеркнула психолог.