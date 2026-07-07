Психолог рассказала, как грамотно построить отпуск для качественного восстановления

07 июля 2026, 15:14

Психолог Кольцова порекомендовала не разбивать отпуск на короткие периоды

Фото: iStock/Pla2na

Для качественного восстановления отпуск не стоит разбивать на короткие промежутки времени, кроме того, его необходимо заранее тщательно планировать. Такой совет дала психолог Екатерина Кольцова.





По ее словам, адаптация в отпуске происходит только на седьмой день. В этот период человек может расслабиться и переключиться с рабочего режима на беззаботное время.





«Поэтому главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха», — отметила Кольцова в разговоре с Москвой 24.

«О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утвержденный график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования», — пояснила эксперт.