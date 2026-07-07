Психолог рассказала, как грамотно построить отпуск для качественного восстановления
Психолог Кольцова порекомендовала не разбивать отпуск на короткие периоды
Для качественного восстановления отпуск не стоит разбивать на короткие промежутки времени, кроме того, его необходимо заранее тщательно планировать. Такой совет дала психолог Екатерина Кольцова.
По ее словам, адаптация в отпуске происходит только на седьмой день. В этот период человек может расслабиться и переключиться с рабочего режима на беззаботное время.
«Поэтому главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха», — отметила Кольцова в разговоре с Москвой 24.
Психолог также призвала четко планировать отдых, чтобы переключиться с рабочих задач на конкретные действия. Кроме того, не стоит приезжать из путешествия в последние сутки перед выходом на работу. Лучше оставить пару дней на плавное перемещение в деловую роль: разбор чемоданов и бытовые дела.
Тем временем HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева подчеркнула в беседе с RT, что утвержденный график отпусков обязателен для сотрудника и работодателя. Если дата зафиксирована, то руководство не имеет права отказать в отдыхе из-за высокой нагрузки или отсутствия замены.
«О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утвержденный график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования», — пояснила эксперт.
При этом несовершеннолетним и многодетным гражданам, беременным женщинам и некоторым другим категориям отпуск предоставляется в удобное для них время, заключила Прокушева.