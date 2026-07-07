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Психолог рассказала, как грамотно построить отпуск для качественного восстановления

Психолог Кольцова порекомендовала не разбивать отпуск на короткие периоды
Фото: iStock/Pla2na

Для качественного восстановления отпуск не стоит разбивать на короткие промежутки времени, кроме того, его необходимо заранее тщательно планировать. Такой совет дала психолог Екатерина Кольцова.



По ее словам, адаптация в отпуске происходит только на седьмой день. В этот период человек может расслабиться и переключиться с рабочего режима на беззаботное время.

«Поэтому главная рекомендация — не разбивать отпуск на короткие промежутки времени. Стандартно он не зря составляет 14 дней — это именно тот минимум, который необходим для качественного отдыха», — отметила Кольцова в разговоре с Москвой 24.

Психолог также призвала четко планировать отдых, чтобы переключиться с рабочих задач на конкретные действия. Кроме того, не стоит приезжать из путешествия в последние сутки перед выходом на работу. Лучше оставить пару дней на плавное перемещение в деловую роль: разбор чемоданов и бытовые дела.

Тем временем HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева подчеркнула в беседе с RT, что утвержденный график отпусков обязателен для сотрудника и работодателя. Если дата зафиксирована, то руководство не имеет права отказать в отдыхе из-за высокой нагрузки или отсутствия замены.

«О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утвержденный график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования», — пояснила эксперт.

При этом несовершеннолетним и многодетным гражданам, беременным женщинам и некоторым другим категориям отпуск предоставляется в удобное для них время, заключила Прокушева.
Элина Позднякова

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