«Психика сопротивляется»: Россиянам рассказали, чем чревато чтение книг по психологии
Психолог Аванесян: чтение книг по психологии может травмировать еще больше
В современном мире книги по психологии очень популярны — люди изучают себя и свое окружение. Однако, по мнению специалистов, чтение умных книг не гарантирует изменений к лучшему, если у вас есть «слепые зоны».
Практикующий психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что в самообразовании кроется ловушка.
«Мы воспринимаем любую информацию через свои фильтры: травмы, детские решения, родовые сценарии. И именно они искажают смысл прочитанного. Пример: женщина с установкой "со мной что-то не так" читает про типы привязанности. И слышит не "можно строить здоровые отношения", а "я тревожный тип, значит, я сломана". Книга только усиливает её боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий», — объяснила она.
По словам эксперта, чтобы жить иначе, нужно по-другому думать и действовать, но психика сопротивляется. Эти механизмы — про выживание — часто идут из семьи.
«Пример: в детстве вас учили молчать, чтобы избежать наказания. Сейчас вы взрослый, но любое "нет" вызывает тревогу. И вы даже не замечаете, как это происходит. Такие автоматизмы — слепые зоны. Их проще увидеть с помощью другого человека. А после осознаний — внедрять новые навыки в жизнь, и это зона ответственности каждого человека. Без этого инсайты не работают», — отметила Аванесян.
Еще одним базовым навыком она назвала умение распознавать свои чувства и слышать тело.