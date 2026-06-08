«Психика сопротивляется»: Россиянам рассказали, чем чревато чтение книг по психологии

08 июня 2026, 12:11

Психолог Аванесян: чтение книг по психологии может травмировать еще больше

Фото: iStock/pascal malamas

В современном мире книги по психологии очень популярны — люди изучают себя и свое окружение. Однако, по мнению специалистов, чтение умных книг не гарантирует изменений к лучшему, если у вас есть «слепые зоны».





Практикующий психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что в самообразовании кроется ловушка.





«Мы воспринимаем любую информацию через свои фильтры: травмы, детские решения, родовые сценарии. И именно они искажают смысл прочитанного. Пример: женщина с установкой "со мной что-то не так" читает про типы привязанности. И слышит не "можно строить здоровые отношения", а "я тревожный тип, значит, я сломана". Книга только усиливает её боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий», — объяснила она.

«Пример: в детстве вас учили молчать, чтобы избежать наказания. Сейчас вы взрослый, но любое "нет" вызывает тревогу. И вы даже не замечаете, как это происходит. Такие автоматизмы — слепые зоны. Их проще увидеть с помощью другого человека. А после осознаний — внедрять новые навыки в жизнь, и это зона ответственности каждого человека. Без этого инсайты не работают», — отметила Аванесян.