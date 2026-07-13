Минпросвещения связало бежевую эстетику в детской с рисками для мышления
В Минпросвещения России предостерегли родителей от увлечения бежевой эстетикой в обустройстве детского пространства. По мнению ведомства, такой подход способен негативно сказаться на развитии ребёнка. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
В обоснование своей позиции чиновники приводят сведения о том, что младенец способен различать цвета уже с 20-го дня жизни. Если постоянно окружать его чёрно-белыми предметами, в будущем он может путать, например, красный и розовый оттенки.
Тренд на «бежевое материнство» возник в 2020-х. Сторонницы минимализма выбирают нейтральные тона в интерьере и одежде, полагая, что яркие цвета перегружают нервную систему малышей.
В Минпросвещения, напротив, утверждают, что бледная цветовая среда нарушает цветовосприятие, а это влияет на речь и мышление. Впрочем, ведомство отметило, что и слишком яркие игрушки тоже вредны — насыщенный цвет салатового слоника или мишки может вызвать у ребёнка цветовой перегруз.
Читайте также: