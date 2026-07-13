Минпросвещения связало бежевую эстетику в детской с рисками для мышления

13 июля 2026, 12:41

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Минпросвещения России предостерегли родителей от увлечения бежевой эстетикой в обустройстве детского пространства. По мнению ведомства, такой подход способен негативно сказаться на развитии ребёнка. Об этом информирует Telegram-канал Mash.