«Других вариантов нет»: Россиянам рассказали, как выбрать «свой» сыр

06 марта 2026, 15:42

Сыродел Блажко: выбрать «свой» сыр можно только методом пробы

Фото: istockphoto/Roxiller

Адыгейский, фета, пармезан, гауда, сулугуни — все это разнообразие сыров, завоевавших сердца россиян. В мире насчитывается больше двух тысяч сортов этого продукта, а в некоторых странах его употребление практически переросло в традицию. Недаром считается, что сыр – король молочных продуктов.





Совладелец сыроварни De Famille из Чеховского городского округа Андрей Блажко в беседе с «Радио 1» дал простой, но действенный совет.





«Здесь нужно пробовать. Никаких других вариантов нет. Выбирайте тот продукт, который нравится непосредственно вам. Сыр — замечательный: много белка, умеренное количество очень вкусных животных жиров, которые необходимы организму, и ноль углеводов. К тому же сыры с плесенью практически безлактозные. Пробуйте и получайте удовольствие», — сказал он.