Диетолог сравнила пользу и вред разных видов хлеба

Диетолог Трэверс назвала хлеб на закваске самым полезным
В зависимости от вида и способа приготовления хлеб может иметь противоположенные свойства. Об этом сообщила диетолог Джо Трэверс в разговоре с HuffPost.



Трэверс считает, что наиболее полезен хлеб из цельнозерновой муки или на закваске. По её мнению, цельнозерновые сорта способствуют поддержанию здоровья кишечника и сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию клетчатки. Хлеб на закваске лучше усваивается и благотворно влияет на пищеварение, оказывая более мягкое воздействие.

Диетолог также указала, что белый хлеб, изготовленный из рафинированной муки, содержит меньше питательных веществ и может вызывать резкие колебания уровня сахара в крови. Однако она подчеркнула, что не обязательно полностью исключать этот продукт из рациона. Достаточно употреблять его реже или в меньших количествах.

