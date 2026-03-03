Диетолог сравнила пользу и вред разных видов хлеба

03 марта 2026, 14:37

Диетолог Трэверс назвала хлеб на закваске самым полезным

Фото: iStock/SMarina

В зависимости от вида и способа приготовления хлеб может иметь противоположенные свойства. Об этом сообщила диетолог Джо Трэверс в разговоре с HuffPost.