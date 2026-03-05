В России вводится ГОСТ на картофельные чипсы
С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. Документ устанавливает единые требования к внешнему виду, вкусу, запаху, цвету и консистенции продукта, а также регламентирует физико-химические показатели, включая содержание соли и жира, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Согласно новому ГОСТу, допускается наличие вздутий на пластинках и включений коричневого цвета. Массовая доля крошки не должна превышать 25% от общего веса упаковки. Содержание жира в чипсах из натурального картофеля ограничено 45%, в продукции из переработанного сырья — 35%. Стандарт будет действовать также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии.
Подмосковные производители, занимающие значительную долю рынка, уже готовятся к новым требованиям. По итогам 2025 года регион обеспечил 22,7% общероссийского объёма производства переработанного и консервированного картофеля — почти 128 тысяч тонн. Крупнейшие предприятия отрасли расположены в Мытищах, Кашире, Ступине и Коломне. Их продукция представлена в торговых сетях по всей стране.
