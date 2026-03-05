В России вводится ГОСТ на картофельные чипсы

05 марта 2026, 17:25

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу первый межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. Документ устанавливает единые требования к внешнему виду, вкусу, запаху, цвету и консистенции продукта, а также регламентирует физико-химические показатели, включая содержание соли и жира, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.