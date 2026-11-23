Дует из окон и дома холодно? Как утеплить рамы на зиму своими руками и не потратить лишнего
Зимой даже исправная система отопления не всегда помогает сохранить комфортную температуру в квартире. Холодный воздух проникает через щели в рамах, изношенные уплотнители, откосы и места соединения стекла с оконным блоком. Иногда причина сквозняка скрывается в неправильной регулировке створки. Утепление окон на зиму помогает уменьшить теплопотери, устранить продувание и сделать помещение комфортнее. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему окна пропускают холодПеред началом работ важно определить источник проблемы. Сквозняк может появляться по периметру створки, между рамой и стеной, под подоконником или возле стекла. Иногда холод ощущается из-за промерзания самого окна. В таком случае одного уплотнителя недостаточно. Проверить герметичность можно в сухую безветренную погоду. Для этого подойдет тонкая полоска бумаги. Ее зажимают между рамой и створкой, а затем пытаются вытянуть. Если бумага выходит без усилия, створка прилегает неплотно.
Еще один способ — осмотреть соединения при помощи свечи или зажигалки. Пламя покажет движение воздуха. Пользоваться открытым огнем нужно осторожно, не приближая его к шторам, мебели и другим предметам. Перед утеплением необходимо вымыть окно и удалить пыль с рамы, стекла и уплотнителя. Грязь мешает материалам надежно закрепиться. Поверхность стоит просушить, иначе клейкая лента быстро отойдет.
Как утеплить пластиковые окнаПластиковые окна чаще всего пропускают холод из-за изношенного уплотнителя, слабого прижима створки или проблем с монтажным швом. Сначала нужно осмотреть резиновый контур по периметру. Если он стал твердым, потрескался, растянулся или потерял форму, его лучше заменить. Для замены старый уплотнитель аккуратно вытаскивают из паза. Затем очищают поверхность от пыли и устанавливают новый контур без сильного натяжения. Важно подобрать материал подходящего профиля. Слишком толстая резина мешает закрытию створки, а слишком тонкая не обеспечивает плотного прилегания.
Проверить прижим можно с помощью бумаги. Если створка закрывается слишком легко, потребуется регулировка. На торцевой части окна находятся специальные цапфы. Их положение меняют шестигранным ключом или плоскогубцами, если конструкция допускает такой способ. Регулировку выполняют постепенно, проверяя результат после каждого изменения. Слишком сильный прижим создает дополнительную нагрузку на фурнитуру и уплотнитель. Поэтому не стоит поворачивать все элементы сразу на максимальное положение. Зимой створка должна прилегать плотно, но ручка при этом должна закрываться без чрезмерного усилия.
Отдельное внимание стоит уделить монтажному шву между рамой и стеной. Если возле откоса чувствуется холод, появляются трещины или заметны участки монтажной пены, проблема может скрываться именно там. Небольшие щели закрывают герметиком. При серьезных повреждениях потребуется частично удалить старый материал и восстановить защиту шва.
Утепление деревянных оконДеревянные рамы часто пропускают холод через щели между створками, стеклом и коробкой. Со временем древесина рассыхается, меняет форму и перестает плотно прилегать. Перед утеплением раму очищают от пыли и старой краски в местах повреждений. Небольшие щели между створкой и коробкой можно закрыть самоклеящейся уплотнительной лентой. Ее наклеивают на чистую и сухую поверхность. Материал не стоит растягивать: после установки он может сжаться и оставить зазоры.
Для временной защиты применяют бумажный или малярный скотч. Он помогает уменьшить движение холодного воздуха через небольшие щели, но не заменяет полноценный ремонт. После окончания холодного сезона ленту снимают аккуратно, чтобы не повредить краску. Если между рамой и стеклом появились зазоры, их закрывают оконной замазкой или подходящим герметиком. Перед нанесением поверхность очищают от старого покрытия. Трещины в самой древесине заполняют ремонтным составом, затем участок выравнивают и окрашивают.
При больших щелях между створками иногда используют поролоновые полосы или мягкий утеплитель. Материал укладывают по периметру, после чего закрывают бумажной лентой. Такой вариант подходит для старых окон, но весной утеплитель придется снять, а раму осмотреть.
Как сохранить тепло в алюминиевых окнахАлюминиевые окна отличаются прочностью, но металлический профиль быстро проводит холод. В современных конструкциях проблему снижает терморазрыв — специальная вставка внутри профиля. Старые алюминиевые рамы часто требуют дополнительного внимания. Сначала проверяют состояние уплотнителя и работу фурнитуры. Если створка закрывается неплотно, регулируют прижим. Изношенную резину заменяют по тому же принципу, что и в пластиковых окнах.
Холод может проникать через места соединения рамы со стеной. В этом случае проверяют откосы и подоконник. Небольшие щели закрывают герметиком, а крупные повреждения требуют восстановления монтажного шва. Утеплять сам алюминиевый профиль изнутри подручными материалами не стоит. Такая мера может нарушить работу створки, создать конденсат и ухудшить внешний вид окна. Лучше устранить щели, заменить уплотнитель и проверить качество установки.
Что делать со стеклопакетомИногда ощущение холода возникает не из-за щелей, а из-за самого стеклопакета. Поверхность возле окна может оставаться холодной, особенно при недостаточном отоплении, высокой влажности и плотных шторах. Не стоит заклеивать стекло плотными материалами без необходимости. Они мешают естественному прогреву поверхности и способны увеличить риск появления конденсата. Для дополнительной защиты используют специальные энергосберегающие пленки. Их наклеивают на чистое стекло по инструкции производителя.
Если внутри стеклопакета появился конденсат или заметно запотевание между стеклами, конструкция потеряла герметичность. Утеплитель снаружи в такой ситуации не решит проблему. Стеклопакет придется заменить или отремонтировать с привлечением специалиста.
Утепление откосов и подоконникаДаже теплый стеклопакет не поможет, если холод проходит через откосы. Особое внимание стоит уделить углам и участкам рядом с рамой. Трещины очищают, после чего заполняют подходящим герметиком или ремонтным составом. Под подоконником нередко остается незакрытый монтажный шов. Если оттуда тянет холодом, нужно проверить соединение со стеной. Небольшой зазор можно закрыть герметиком. При заметном продувании потребуется снять часть отделки и восстановить утепление. После ремонта откосы закрывают отделочным материалом. Он защищает монтажный шов от влаги и сквозняков. Работы проводят на сухой поверхности при подходящей температуре, если выбранный состав требует определенных условий нанесения.
Временные способы утепленияКогда полноценный ремонт отложен, окна можно защитить временными средствами. Для этого используют уплотнительную ленту, малярный скотч, поролон и прозрачную пленку. Материалы помогают закрыть небольшие зазоры и снизить интенсивность сквозняка. Пленку закрепляют по внутреннему периметру рамы. Она создает дополнительный воздушный слой между комнатой и холодным стеклом. Перед монтажом поверхность обезжиривают, а края материала фиксируют ровно, без крупных складок.
Временное утепление требует осторожности. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия, перекрывать доступ к ручкам и полностью изолировать помещение от проветривания. Избыточная влажность приводит к запотеванию стекол и появлению плесени возле откосов.
Как подготовить окна к зимеПодготовку лучше начинать с осмотра. Нужно проверить рамы, стекла, уплотнители, ручки, петли, откосы и подоконник. После этого окно очищают, просушивают и устраняют заметные повреждения. Подвижные элементы фурнитуры смазывают подходящим средством. Уплотнитель протирают и осматривают по всей длине. Если резина потеряла эластичность, ее меняют. После завершения работ окно несколько раз открывают и закрывают. Створка не должна цепляться за раму, а ручка — поворачиваться с большим усилием. Затем проверяют помещение на наличие сквозняка.
Не стоит заклеивать окно сразу после появления конденсата. Сначала нужно выяснить причину влаги. Проблема может возникать из-за повышенной влажности, редкого проветривания, плотных штор или перекрытого радиатора. Простое утепление в таком случае не устранит источник неприятностей.