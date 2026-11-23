23 ноября 2026, 15:33

Фото: iStock/victorass88

Зимой даже исправная система отопления не всегда помогает сохранить комфортную температуру в квартире. Холодный воздух проникает через щели в рамах, изношенные уплотнители, откосы и места соединения стекла с оконным блоком. Иногда причина сквозняка скрывается в неправильной регулировке створки. Утепление окон на зиму помогает уменьшить теплопотери, устранить продувание и сделать помещение комфортнее. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему окна пропускают холод Как утеплить пластиковые окна Утепление деревянных окон Как сохранить тепло в алюминиевых окнах Что делать со стеклопакетом Утепление откосов и подоконника Временные способы утепления Как подготовить окна к зиме Когда нужна помощь специалиста

Почему окна пропускают холод

Как утеплить пластиковые окна

Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Утепление деревянных окон

Как сохранить тепло в алюминиевых окнах

Фото: iStock/SasinParaksa

Что делать со стеклопакетом

Утепление откосов и подоконника

Временные способы утепления

Фото: iStock/Svetl

Как подготовить окна к зиме

Когда нужна помощь специалиста