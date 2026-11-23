23 ноября 2026, 11:14

В японском Маэбаси медведь вылез из канализации и напугал полицейского

Фото: iStock/DrDjJanek

В японском городе Маэбаси медведь преследовал школьника, а позже выглянул из водосточного канала и напугал полицейского. Правоохранители и сотрудники городских служб продолжают поиски зверя. Об этом сообщил телеканал TV Asahi.