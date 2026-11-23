Медведь высунул голову из канализации и напугал полицейского
В японском городе Маэбаси медведь преследовал школьника, а позже выглянул из водосточного канала и напугал полицейского. Правоохранители и сотрудники городских служб продолжают поиски зверя. Об этом сообщил телеканал TV Asahi.
Утром 21 ноября патрульный наткнулся на зверя у реки в районе Амагава-Осима. Хищник показал голову из водостока и тут же скрылся. С тех пор достоверных данных о том, где он находится, не появлялось. Вход в коллектор, где, вероятно, спрятался медведь, завалили мешками с песком и другими материалами, а саму территорию патрулируют.
Впервые животных заметили 17 ноября в жилом районе — предположительно, это были мать и детеныш. Тогда пострадал мужчина примерно 50 лет. Медвежонка позже удалось поймать, а взрослую особь так и не нашли.
Утром 19 ноября в полицию обратился старшеклассник, сообщивший, что за ним погнался медведь. На следующий день поступил еще один сигнал — о хищнике возле реки Момоноки, но приехавшие сотрудники его не обнаружили.
Из-за угрозы муниципальные начальные и средние школы, а также школы для детей с особыми потребностями 20 ноября снова закрыли. Уроки планируют возобновить 24 ноября.
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