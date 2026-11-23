23 ноября 2026, 13:05

В Москве 11-летний мальчик уронил самокат под электропоезд в метро

Фото: пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность подростка, который уронил самокат под колеса прибывающего электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.