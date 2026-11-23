Мать российского школьника наказали за опасные игры с самокатом в метро
Сотрудники УВД на Московском метрополитене установили личность подростка, который уронил самокат под колеса прибывающего электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на платформе станции «Библиотека имени Ленина». 11-летний мальчик попытался выполнить трюк с самокатом, но не удержал его в руках. В результате двухколесный транспорт упал на рельсы прямо перед приближающимся составом, и тот наехал на него. Это привело к короткому замыканию с контактной сетью. Пострадавших нет, а на график движения поездов происшествие никак не повлияло.
Правоохранители оперативно нашли юного нарушителя и пригласили его вместе с законным представителем в территориальный отдел. Там полицейские провели с ним профилактическую беседу о недопустимости подобных игр, разъяснили правила безопасного поведения и вручили тематическую памятку. На мать школьника составили протокол по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание сына.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен хочет подать иск на 2,6 млн рублей на пассажира за «прогулку» по рельсам.
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