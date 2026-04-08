«Душа разрывается»: Финалист «Битвы экстрасенсов» раскрыл, сбудется ли страшное предсказание Ванги в Пасху

08 апреля 2026, 12:06

Ванга (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

В сети активно распространяется информация о предсказаниях болгарской ясновидящей в Пасхальную неделю. Пишут, что Ванга отметила, что 9–10 апреля волна всеобщей паники достигнет пика, 11 апреля — «Земля замрет, ветер стихнет, птицы умолкнут», а 12 апреля откроются врата между светом и тьмой, то есть наступит перерождение.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что предсказания Ванги в пасхальную неделю – фейк.





«Я очень верю в Вангу, она одаренная женщина. Но она нигде такого не говорила. К сожалению, это манипуляция народа, общества. Ванга больше всего работала с людьми. Ее предсказаний насчет общества или мира не так много», — сказал он.

«Ванга — это советский феномен, и тогда были журналы, газеты, телевидение. То есть это все сохранилось, а сейчас даже изображение ясновидящей искажают, ее голос делают другим. И таким образом распространяют панику по народу страшными заявлениями. А конкретных доказательств нет», — подчеркнул Рзаев.

«За этим стоит или СМИ ради пиара, или враги России. Предсказания Ванги есть в печати, нужно находить первоначальный источник. Остальное — выдумка. Душа разрывается, что кто-то пользуется ее именем и распространяет ложную информацию», — высказался эзотерик.