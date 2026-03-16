Встреча с НЛО, большая война и будущее России: что предсказывала Ванга на 2026 год?
Болгарская ясновидящая Ванга ушла из жизни почти 30 лет назад, но ее предсказания продолжают волновать миллионы людей. Что провидица не позволила обнародовать при жизни и какие события ожидают человечество в ближайшем будущем — в материале «Радио 1».
Встреча с НЛО: где спрятаны ключи контактаСамое сенсационное и скрываемое предсказание касается визита инопланетян. Кум Ванги Сергей Косторной рассказал, что провидица говорила о контакте с внеземной цивилизацией, который должен произойти именно в ноябре 2026 года.
«Она ответила, что они давно среди нас. Мы их просто не видим», — привел Косторной слова Ванги.Она описывала огромный космический корабль, который войдет в атмосферу Земли. Самое шокирующее — ключи к мирному контакту, по словам ясновидящей, спрятаны в России.
«В России очень много мест, которые являются источниками силы. Они 12 тысяч лет назад были зарезервированы. Места на Алтае, там, где гора Белуха, Байкал, там, где Тунгусский метеорит упал. Это зарезервированные источники силы духовной. Когда прилетит межзвездный корабль, он их активирует», — процитировал провидицу Косторной.
Планета на грани катастрофыСреди пророчеств Ванги особенно тревожны те, что касаются природных катаклизмов. Прорицательница неоднократно говорила, что человеческая деятельность приведет Землю к опасной черте. К 2026 году мир могут ждать серьезнейшие экологические проблемы глобального масштаба.
Ванга говорила о стремительном потеплении и катастрофических явлениях природы. Планета начнет содрогаться все чаще, а водная стихия — поглощать берега. Речь идет об учащении землетрясений, пробуждении вулканов и экстремальных погодных аномалиях.
Жажда, голод и миграция народовЕще одно тревожное предсказание касается острой нехватки жизненно необходимых ресурсов. Провидица предупреждала: в 2026 году множество регионов столкнутся с дефицитом чистой питьевой воды и продовольствия.
Это приведет к массовым перемещениям населения и серьезным социальным потрясениям. Людям придется покидать свои дома в поисках пропитания. Такие миграционные потоки неизбежно вызовут напряженность, а борьба за ресурсы может стать причиной множества конфликтов.
Что за невидимую силу приручат ученыеВанга упоминала грядущие технологические достижения, способные перевернуть жизнь человечества. Она подчеркивала: эти открытия несут как огромные возможности, так и серьезные риски.
По словам прорицательницы, к середине 20-х годов ученые «приручат невидимые силы» и совершат открытия, которые перевернут медицину и коммуникации. Исследователи ее наследия полагают, что речь может идти о революционных прорывах в квантовых вычислениях, достижениях в генной инженерии или развитии искусственного интеллекта.
Будущее РоссииОсобое место в пророчествах Ванги всегда занимала Россия. По ее словам, страну ожидают непростые времена, но при этом открываются возможности для настоящего возрождения. Ванга предсказывала, что Россия может столкнуться с серьезными экономическими трудностями как по внутренним, так и по внешним причинам.
Прорицательница говорила о возможных переменах в политическом устройстве, но подчеркивала, что роль России на мировой арене будет не ослабевать, а усиливаться.
Самое важное в предсказаниях о России — упоминание о духовном пробуждении народа. В трудные времена в стране произойдет обращение к глубинным национальным ценностям, укрепится понимание собственной идентичности. Именно это духовное возрождение, по мнению Ванги, станет той силой, которая поможет России пережить тяжелые времена.
Большая война: что уже сбылосьВанга предупреждала о возможности большого военного противостояния. В ее пророчествах говорится, что 2026 год может стать временем обострения противоречий между ведущими мировыми державами. Прорицательница указывала на регионы, где напряженность достигнет критической точки. Особое беспокойство вызывали Ближний Восток, страны Юго-Восточной и Южной Азии.
Человек с голубыми глазами, решающий судьбу мираВ эфире программы «Пусть говорят» прозвучало одно из самых главных предсказаний Ванги на 2026 год.
«16 февраля 2026 года человек с холодными голубыми глазами выберет между войной и миром. От его решения будет зависеть, выживет ли человечество в 2026. В битве сойдутся три стороны, одна из которых под знаком Орла. Либо вспыхнет огонь ярче тысячи солнц, который за секунды испепелит города, либо эта колоссальная энергия послужит миру и процветанию».Пророчество, которое долго хранилось в тайне, подтвердил личный переводчик провидицы и писатель Стоян Петров.
Правда о слепоте ВангиТодор Тодоров, еще один личный переводчик Ванги, заявил, что ясновидящая не была абсолютно слепой, как было принято считать. Он полагает, что историю о слепоте могли сочинить спецслужбы, которые тайно работали с прорицательницей. По его словам, за Вангой постоянно наблюдали четверо охранников, а в ее доме было установлено 30 камер наблюдения.
Журналист Сергей Косторной, кум Ванги, в ответ на это напомнил, что провидица потеряла зрение еще в детстве в результате несчастного случая. Журналист Татьяна Федоткина обратила внимание на то, что Ванга после смерти мачехи растила двух сводных братьев и сестру, что было бы крайне сложно для абсолютно слепого человека. А в молодости она вела достаточно активный образ жизни.
Татьяна Кахидзе, капитан медицинской службы в запасе, объяснила, что у Ванги было поражение роговиц, из-за чего зрение было утрачено примерно на 70 процентов. Она могла различать свет, тень и мелькание предметов.
Сверхспособности или спецпроектМихаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России, подполковник милиции в отставке, высказал мнение, что такие люди, как Ванга, не появляются случайно. Он считает, что это хорошо продуманный и успешно реализованный проект спецслужб, через который можно было транслировать любую нужную информацию.
Бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, лично знакомый с Вангой, не согласился с этой версией. Он напомнил, что президент Болгарии Желю Желев за все время своего правления так и не встретился с провидицей, потому что она сама этого не хотела. Политик также подтвердил, что Ванга частично видела.
Психолог Светлана Прель назвала странным предположение о том, что спецслужбы могли интересоваться какой-то женщиной. Для нее это, наоборот, служит доказательством того, что у Ванги были реальные сверхспособности, которые кто-то пытался регулировать и контролировать.