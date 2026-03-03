«Третья мировая война»: Астролог раскрыл, сбудется ли предсказание Жириновского
В соцсетях вновь обсуждают архивные выступления Владимира Жириновского, в которых он рассуждает о возможном геополитическом союзе России и США. Политик не исключал того, что с нападения на Иран может начаться Третья мировая война. Он говорил, что будут «самые страшные события, которые по масштабам и значимости затмят все другие кризисы и могут стать эпицентром глобального противостояния».
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что предсказание о начале Третьей мировой войны не сбудется.
«Карты показывают, что таких событий в 2026-2027 годах не будет. Отмечу, что вчера Марс, планета войны, перешёл в знак миролюбивых Рыб. Это указывает на то, что по крайней мере сейчас будет действовать тенденция к тому, чтобы договариваться, а не жёстко воевать. И любые новые военные конфликты будут краткосрочными и целью их будет принудить оппонента сесть за стол переговоров», — прокомментировал он.
Ранее таролог сообщал, что отношения Ирана и США в 2026 году после окончания конфликта будут строиться позитивно. Все указывает на то, что им удастся быстро привести отношения к равновесию.