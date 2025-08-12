«Придет восьмой»: предсказание Ванги о завершении СВО, будущем Москвы и Киева, тревожный прогноз на 2025 год

11 августа 1996 года ушла из жизни всемирно известная слепая болгарская провидица Вангелия Пандева Гуштерова, более известная как Ванга. Хотя с ее кончины прошло почти три десятилетия, многие ее предсказания, включая те, что касаются судьбы России и Украины, продолжают сбываться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Предсказания Ванги о России и Украине: Пророчества, ставшие реальностью
Согласно словам Сергея Косторного, главного поверенного Ванги, в 1995 году она сделала ряд тревожных заявлений о будущем Курской области, расположенной на границе с Украиной.
«Война там будет страшная… друг друга поубивают…», — предсказала она.
Ванга также упомянула о неком «Порохе», который развяжет войну, а затем о «веселом зеленом господаре», который, несмотря на популярность, приведет народ к страданиям и разделению. Многие интерпретируют «Пороха» как экс-президента Украины Петра Порошенко, а «веселого зеленого господаря» — как Владимира Зеленского, который пришел к власти после него.
О событиях в Донбассе
В 1993 году Ванга сделала предсказание журналисту Константину Долгову, который родился в Донецке.
«Черная земля на твоей родине будет смешана с кровью… соседи будут сражаться друг с другом…», — сказала она ему.
Позже, в 1996 году, незадолго до своей смерти, она поделилась своим видением о неизбежном конфликте на границе с Россией с переводчиком Стояном Петровым, что братья пойдут против братьев и прольется кровь.
Окончание конфликта
Ванга предсказала, что конфликт между Россией и Украиной закончится, когда младший брат уступит старшему. Она также говорила о создании мощного славянского государства, объединяющего Россию, Беларусь и Украину, с возможным участием Греции, Сербии и Болгарии. Ванга утверждала, что Россия под защитой Богородицы и что страны, которые были с ней, вернутся. Особое внимание привлекает ее фраза, что Украина станет частью России, когда придет «восьмой» — возможно, намекая на будущего преемника Владимира Зеленского, который являлся седьмым президентом Украины. Ванга также отмечала, что русский дух непобедим и что Россия станет кормилицей для других стран.
Тревога о 2025
Ванга выражала особую тревогу по поводу 2025 года, предсказывая, что тектонические геополитические изменения, начавшиеся ранее, могут достичь своего пика в этом году. Она указывала на вероятность начала третьей мировой войны и возможные военные конфликты с участием множества стран. Её предсказания о 2025 годе также включали мрачное предвидение «первого апокалипсиса» — масштабного кризиса в Европе, который может привести к гибели половины населения континента.
Можно ли верить предсказаниям
Предсказания Ванги и других прорицателей часто воспринимаются скептически, и многие эксперты, включая психиатров, объясняют их влияние через психологические механизмы. Врач-психиатр и психотерапевт Вероника Сысоевав беседе с NEWS.ru рассказала о феномене самосбывающегося пророчества, который показывает, как ожидания и убеждения людей могут влиять на их поведение и реальность. Она объясняет, что наш мозг склонен искать информацию, подтверждающую наши ожидания, игнорируя противоположные факты. Это может привести к тому, что страхи, например, связанные с экономическим кризисом, могут вызывать массовую истерию и панические действия, тогда как вера в успех может мотивировать людей преодолевать трудности. Таким образом, предсказания могут оказывать влияние на поведение людей, но это связано скорее с психологическими механизмами, чем с реальными предсказательными способностями.