«Душит и разрушает»: Психиатр назвал признаки цифровой зависимости
Наш век называют «цифровым», ведь любой, казалось бы, вопрос можно решить в два счета с помощью технологий.
Психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что цифровизация в жизни достигла катастрофических пределов и разрушает человека.
«Когда человек говорит, что не может уснуть в тишине, что нужно включить телевизор на фоне — это уже первый признак влияния цифровизации. Это иллюзия, это не есть спокойствие», — привел пример он.
По его словам, человек эволюционно не очень успевает за технологиями, потому они «душат», образуя зависимость.
«Например, эти нездоровые рабочие, семейные, дружеские чатики, от которых мы якобы не можем отказаться. Или когда нужно совершать гражданские действия (записать ребенка в детсад, вызвать курьера, встать в очередь к врачу) через интернет. Когда мы листает каналы ради новостей. А зачем?» — сказал психиатр.
Он добавил, что люди пытаются сопротивляться механизмам, но только разрушают себя.