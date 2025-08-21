«Душит и разрушает»: Психиатр назвал признаки цифровой зависимости

21 августа 2025, 12:06

Психиатр Федорович: постоянное пролистывание чатов — признак зависимости

Фото: iStock/Inside Creative House

Наш век называют «цифровым», ведь любой, казалось бы, вопрос можно решить в два счета с помощью технологий.





Психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что цифровизация в жизни достигла катастрофических пределов и разрушает человека.





«Когда человек говорит, что не может уснуть в тишине, что нужно включить телевизор на фоне — это уже первый признак влияния цифровизации. Это иллюзия, это не есть спокойствие», — привел пример он.

«Например, эти нездоровые рабочие, семейные, дружеские чатики, от которых мы якобы не можем отказаться. Или когда нужно совершать гражданские действия (записать ребенка в детсад, вызвать курьера, встать в очередь к врачу) через интернет. Когда мы листает каналы ради новостей. А зачем?» — сказал психиатр.

