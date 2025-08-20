Психолог Лунюшин: Эмоции — это сигналы внутреннего состояния
Умение управлять своими чувствами является важным шагом к эмоциональному благополучию и гармонии с собой и миром. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.
По словам эксперта, важно научиться определять, какие именно чувства и эмоции человек испытывает в тот или иной момент.
«Важно понимать, что все чувства человеку необходимы, и задача состоит не в подавлении эмоций, а в их адекватной оценке и проживании. Единственное, что они бывают реакцией на адекватную или неадекватную ситуацию. И все это зависит от оценки ситуации», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.
Это значит, что реакции человека должны быть адекватны обстоятельствам. Эмоции не всегда соответствуют ситуации, и именно осознанное отношение к ним позволяет контролировать своё состояние.
Психолог подчеркнул, что правильное проживание эмоций — это осознанное отношение к ним, а не подавление чувств.
По словам Лунюшина, очень важно уметь слушать свои эмоции. В этом случае человек способен стать более эмоционально зрелым и жить более насыщенной и гармоничной жизнью.