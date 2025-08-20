Психолог Лунюшин: Эмоции — это сигналы внутреннего состояния

20 августа 2025, 14:47

Фото: iStock/champpixs

Умение управлять своими чувствами является важным шагом к эмоциональному благополучию и гармонии с собой и миром. Об этом рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.





По словам эксперта, важно научиться определять, какие именно чувства и эмоции человек испытывает в тот или иной момент.





«Важно понимать, что все чувства человеку необходимы, и задача состоит не в подавлении эмоций, а в их адекватной оценке и проживании. Единственное, что они бывают реакцией на адекватную или неадекватную ситуацию. И все это зависит от оценки ситуации», — пояснил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.