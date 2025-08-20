«Один шаг до экстремизма»: Психиатр назвал неожиданную причину заболеваний эндокринной системы

20 августа 2025, 13:34

Психиатр Федорович: белый шум разрушает эндокринную систему и весь организм

Фото: iStock/deberarr

Цифровой век заставляет людей приспосабливаться к новым условиям жизни. Зачастую это приводит к нервным срывам и психическим отклонениям.





Психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что цифровой век меняет людей и образ жизни.





«Мы должны обладать стрессоустойчивостью, то есть пережить испытание на способность адаптироваться. Сейчас происходит как цифровизация общества, так и цифровизация отдельной личности — это проблема планетарная», — сказал он.

«Наши попытки держать нагрузку в результате все равно разрушительны, потому что мы запрещаем себе чувствовать, заботиться, думать о проблематике социальной. На сегодняшний день это практически один шаг до экстремизма, мы берем на себя эту специфическую нагрузку, которую вытягивает наша эндокринная система, а потом истощается надпочечник, разрушается щитовидка», — объяснил психиатр.

«Белый шум — это вывески, билборды, таблички, которые расшатывают нервную систему. Это лишние звуки городские. Это дополнительная нагрузка для головного мозга, которая истощает организм», — отметил Федорович.



