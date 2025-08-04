Наркологи раскрыли, можно ли выпивать бокал вина или шампанского каждый день

04 августа 2025, 15:23

Нарколог Каторгин: алкоголизм развивается с бокала вина и шампанского в день

Фото: iStock/Deagreez

Психиатр-нарколог Владимир Каторгин заявил, что ежедневное употребление вина или шампанского может привести к алкоголизму.





По его словам, которые приводит «Газета.Ru», такая привычка называется бытовым пьянством и со временем грозит перерасти в зависимость.

«Перерастет ли это со временем в алкоголизм первой, второй, третьей стадии зависит от возраста начала, от пола, от чистоты, от сроков, от крепости напитка. Обычно за бокалом идет второй, то есть толерантность постепенно снижается, потом идет третий, потом идет бутылка за вечер, ну а потом переходит на более крепкие алкогольные напитки — так обычно развивается алкоголизм», — сказал собеседник издания.

«Я не назову этих людей алкоголиками. Это еще связано с какими-то культурными традициями и обычаями. И здесь важна грань между культурными традициями и обычаями и пьянством банальным», — пояснил Каторгин.

«Это вам надо к Насте Волочковой обратиться — она вам расскажет про бокал просекко и клубничку, и можно хронику ее подвигов указать. <…> Никто на бокале не задерживается. Посмотрите статистику по алкоголизму в Европе, они давно нас обгоняют. <…> Из-за того, что это вино, это не меняет его отравляющих свойств», — заключил Шуров.