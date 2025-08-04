Наркологи раскрыли, можно ли выпивать бокал вина или шампанского каждый день
Нарколог Каторгин: алкоголизм развивается с бокала вина и шампанского в день
Психиатр-нарколог Владимир Каторгин заявил, что ежедневное употребление вина или шампанского может привести к алкоголизму.
По его словам, которые приводит «Газета.Ru», такая привычка называется бытовым пьянством и со временем грозит перерасти в зависимость.
«Перерастет ли это со временем в алкоголизм первой, второй, третьей стадии зависит от возраста начала, от пола, от чистоты, от сроков, от крепости напитка. Обычно за бокалом идет второй, то есть толерантность постепенно снижается, потом идет третий, потом идет бутылка за вечер, ну а потом переходит на более крепкие алкогольные напитки — так обычно развивается алкоголизм», — сказал собеседник издания.Он также отметил, что в некоторых европейских странах вино является частью культуры. Поэтому, например, испанцев или итальянцев, выпивающих бокал в обед или ужин, алкоголиками назвать нельзя.
«Я не назову этих людей алкоголиками. Это еще связано с какими-то культурными традициями и обычаями. И здесь важна грань между культурными традициями и обычаями и пьянством банальным», — пояснил Каторгин.Однако другой врач, Василий Шуров, не согласился со своим коллегой. В беседе с изданием он уточнил, что среди европейцев алкоголиков больше, чем среди россиян, а традиции не делают вино менее вредным.
«Это вам надо к Насте Волочковой обратиться — она вам расскажет про бокал просекко и клубничку, и можно хронику ее подвигов указать. <…> Никто на бокале не задерживается. Посмотрите статистику по алкоголизму в Европе, они давно нас обгоняют. <…> Из-за того, что это вино, это не меняет его отравляющих свойств», — заключил Шуров.