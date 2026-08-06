«Два гастрономических ориентира»: Россиянам раскрыли главные секреты приготовления грибов

06 августа 2026, 10:16

Диетолог Пристанский: грибы будут ароматными, если их потушить

Фото: iStock/Evgeniya Moskova

Сезон лисичек в Москве и Московской области обычно длится с июня по октябрь, но пик сбора приходится на июль и август. Однако точные сроки сильно зависят от погоды.





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что лисички — ароматное и полезное дополнение к столу, богатое витамином D3 и клетчаткой. Они разнообразят меню, если их правильно тушить или комбинировать с другими продуктами. Но полагаться на них как на основной источник белка не стоит.





«Те, кто варит грибы подольше, опасаются, что витамины уходят в отвар. Однако потери не критичны. У нас сейчас нет голода, столы достаточно разнообразны, поэтому обращать на это внимание не стоит. Есть два гастрономических ориентира для тех, кто хочет не просто накормить семью, а по-настоящему раскрыть вкус грибов: первое — потушить их. Например, паста с грибами в сливочных соусах всегда будет звучать значительно ярче, чем просто гарнир. Второе — сочетать с рыбой, которая сильно увеличивает ароматность продукта», — посоветовал эксперт.