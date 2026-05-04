Стало известно, какие грибы уже появились в лесах Подмосковья

04 мая 2026, 16:01

Миколог Комиссаров: В лесах Подмосковья уже появились сморчки и строчки

Фото: iStock/Sergey Kuznetsov

В лесах Подмосковья уже можно найти сморчки, строчки и майский гриб. Об этом рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Никита Комиссаров.





Так, по его словам, грибники уже могут отправиться в лес за строчками и сморчками — типичными для Московской области ранними грибами. Их можно найти в старых лесах, где пару лет назад был пожар. При этом эксперт предупредил, что строчки содержат токсичные соединения и нежелательны для употребления.





«Помимо этого, сейчас можно уже находить майские грибы. Он похож по своему строению на шампиньон, только не имеет «юбочки» на ножке. Развивается на открытых площадях: городские парки, пастбища, луга. Гриб серо-бело-бежевого цвета и имеет запах муки», — отметил Комиссаров в разговоре с RT.