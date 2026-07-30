Биолог объяснил, почему нельзя собирать грибы у дороги
Собирать грибы вблизи дорог опасно — они впитывают токсины и тяжёлые металлы. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Многие ошибочно полагают, что вредность грибов зависит от времени года, однако, по словам эксперта, решающее значение имеет место сбора. В радиусе 500–1000 метров от крупных трасс почва содержит высокие концентрации свинца, кадмия и других опасных веществ, которые грибница впитывает как природный фильтр. Например, белые грибы активно накапливают кадмий, остальные виды — цинк и медь, а грузди — кальций, моховики — натрий и никель, сморчки — титан.
Снизить содержание токсинов можно обработкой. Замачивание на восемь часов уменьшает концентрацию металлов в 1,2–2,3 раза, а 20-минутная варка — на 60–80%. При этом воду нужно менять каждые 2–3 часа, а отвар обязательно сливать. Однако держать грибы в воде дольше восьми часов не стоит — иначе структура клеток разрушается, и вышедшие наружу металлы впитываются обратно.
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