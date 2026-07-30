Биолог объяснил, почему нельзя собирать грибы у дороги

30 июля 2026, 04:35

Биолог Федоров: Грибы не стоит собирать у дороги из-за наличия в них токсинов

Фото: iStock/Stanislav Palamar

Собирать грибы вблизи дорог опасно — они впитывают токсины и тяжёлые металлы. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.