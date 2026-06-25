25 июня 2026, 16:39

Фото: iStock/laigor

В подмосковных лесах в этом году настоящий грибной бум. После снежной зимы и теплой весны белые грибы, лисички и шампиньоны появились раньше обычного. Любители тихой охоты уже несут из леса полные корзины. Интерес к теме вырос еще и потому, что в 2026 году сезон стартовал заметно раньше привычных сроков. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





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Грибной сезон в России

Почему грибной сезон 2026 в Подмосковье стартовал раньше

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Какие грибы собирать в Подмосковье в 2026 году

Фото: iStock/Alexander Pytskiy

Где искать грибы в Московской области

Правила сбора грибов в 2026 году

Фото: iStock/Kalmora Velin

Какие штрафы грозят грибникам в 2026 году

Пропали за сотни и даже тысячи километров, но вернулись: как кошки находят дом, когда люди уже не верят?

Как отличить безопасный гриб от опасного

Что с грибами в Ленинградской области и Карелии