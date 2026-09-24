«Два года на подготовку»: Что нового ждет магистрантов и абитуриентов при поступлении в ВУЗ

24 сентября 2026, 11:42

Ученый Илюхин: некоторые вузы начали искусственно завышать конкурс на место

Фото: iStock/SeventyFour

Пока абитуриенты бакалавриата обсуждают обязательную физику и отмену многопрофильного конкурса, будущих магистрантов ждет не менее важное новшество. Согласно проекту Минобрнауки, выбор при поступлении в магистратуру ограничат пятью направлениями.





Старший научный сотрудник Центра экономики и непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин в беседе с «Радио 1» заявил, что считает эту меру скорее технической коррекцией, чем серьезным барьером для поступающих.





«Если рассматривать приём в магистратуру, то там, как правило, всё-таки соответствие один к двум. Обычно человек, который идёт в магистратуру, подаёт заявление максимум на два-три направления», — отметил эксперт.

«Обратите, пожалуйста, внимание, что данные изменения вводятся не сейчас, а через один-два года. То есть изменения коснутся ребят, которые сегодня только начали учиться в десятом классе. Соответственно, у всех участников приёма — у вузов, у родителей, у ребят, у школ — есть время подготовиться, определиться, чётко сформировать будущую траекторию поступления и выбрать свои приоритеты», — отметил эксперт.