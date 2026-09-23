«Оказался на грани»: Стало известно, как изменятся правила приёма в вузы с 2027 года

23 сентября 2026, 15:11

Ученый Илюхин: приёма в вузы с 2027 года будут изменены в сторону качества

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Минобрнауки готовит новую редакцию порядка приёма в вузы на 2027–2028 учебный год. Зачем возвращают обязательную физику, как будут начислять дополнительные баллы и почему отменяют многопрофильный конкурс?





Старший научный сотрудник Президентской академии Борис Илюхин в беседе с «Радио 1» объяснил, что порядок приёма в российские вузы обновляется регулярно, раз в полтора-два года. Однако нынешние изменения, по мнению эксперта, носят принципиальный характер. Главная цель — не просто формальное обновление, а повышение качества подготовки абитуриентов.





«Изменения направлены на повышение уровня подготовленности тех ребят, которых мы принимаем в вузы. Одним из самых обсуждаемых нововведений становится возвращение обязательных экзаменов. Физика, история и математика станут профилирующими на ряде направлений. Это связано с «перекосом», возникшим в пандемийные годы, когда вузам разрешили альтернативу. Экзамены не всегда равнозначны, потому что информатика — это предмет про вычислительную технику, про информационные системы, а физика — это фундаментальный предмет. Ребята, понимая, что информатику где-то сдать немножко легче, начали больше сдавать информатику, а число сдающих физику достаточно сильно сократилось», — сказал он.

«Для тех же, кто ориентирован на IT, но сдал профильную физику, предусмотрена компенсация — до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса. Если вы дополнительно сдали единый государственный экзамен, например, по истории (хотя это необязательный предмет), вам дадут дополнительные баллы в общем конкурсе. Это может спасти в ситуации, когда результат по основному предмету оказался на грани», — отметил Илюхин.

«То есть можно рассмотреть на примере педагогики: мы будем принимать учителей биологии как учителей именно биологии. Не получится участвовать в конкурсе на учителя русского языка, а не пройдя по нему, стать учителем биологии. То есть надо сразу определяться со своим направлением», — резюмировал собеседник.