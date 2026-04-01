Выпускники Губернского колледжа встретились с работодателями на ярмарке вакансий

01 апреля 2026, 16:37

Видео: Министерство образования Московской области

31 марта в Губернском колледже прошла Студенческая ярмарка трудоустройства, организованная совместно с Кадровым центром Подмосковья. Мероприятие объединило выпускников учебного заведения и представителей ведущих предприятий региона, сообщает Министерство образования Московской области.







В рамках ярмарки студенты получили возможность напрямую пообщаться с кадровыми службами компаний, ознакомиться с актуальными вакансиями, условиями работы, социальными гарантиями и программами стажировок. Представители работодателей рассказали о требованиях к кандидатам и особенностях корпоративной культуры. Ряд компаний провел собеседования с соискателями на месте, а также оставил контакты для дальнейшего взаимодействия.



К участию в мероприятии были приглашены такие организации, как «Газпром теплоэнерго МО», Парк-отель «Воздвиженское», «Курчатовский институт» — Институт физики высоких энергий, предприятие оборонно-промышленного комплекса «РАТЕП», «Мособлэнерго», «Корстон-Серпухов», «Эльбрус», а также ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.



Сотрудничество с Кадровым центром Подмосковья обеспечило высокий уровень организации и широкий охват участников. Специалисты центра провели для студентов тренинг «Навыки успеха» и семинар, посвященный вопросам самозанятости.



По итогам ярмарки многие выпускники получили приглашения на стажировки и собеседования, а отдельные студенты — прямые предложения о трудоустройстве.