«Идеальные неинтересны»: Боярская дала советы абитуриентам театральных вузов

08 августа 2026, 14:05

Елизавета Боярская дала советы абитуриентам театральных вузов

Елизавета Боярская (Фото: Telegram @lizavetaboyarskaya)

Елизавета Боярская в своём блоге ответила на вопросы родителей абитуриентов и дала рекомендации по поступлению в театральный вуз.





Актриса подчеркнула: на прослушивании важно осмыслить материал по‑своему и избегать шаблонов. Среди главных качеств будущего актёра Боярская назвала «пластичность внутреннего психологического аппарата».



Например, она предложила читать стихотворение так, будто вы видите человека в последний раз или обвиняете его. По словам Елизаветы, произведение должно отзываться в сердце — только тогда получится передать личное видение.

«Очень важно быть собой, не стараться быть каким‑то супер‑идеальным. Идеальные люди неинтересны, особенно в актёрской профессии. Интересен человек сложный; артисты сложные, со сложной внутренней конституцией, наиболее интересны», — объяснила артистка.