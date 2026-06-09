«Два варианта исхода»: Адвокат объяснил, как накажут Хатуну, обманувшую блогеров на 100 миллионов

09 июня 2026, 13:36

Адвокат Воропаев: Хатуну за обман блогеров могут посадить на 10 лет

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Известные российские блогеры, имеющие миллионную аудиторию, стали жертвами мошенничества. Они лишились крупных сумм денег, доверившись девушке по имени Хатуна Аташян, которая предлагала им отдых в элитных отелях мира в обмен на рекламу в социальных сетях. Жертвами мошенницы стали экс-солистка группы SEREBRO Дарья Чебанова, Аля Еникеева, Никки Сей, Катя Мезенова, Николь Сахтариди, Лиза Мушеги и прочие. 5 июня Хамовнический суд Москвы избрал Аташян меру пресечения. Ее отправили под стражу на два месяца — до 3 августа.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» напомнил, что суд избрал Хатуне меру пресечения в виде содержания под стражей. На заседании она признала вину, часть денег пострадавшим блогерам она уже возвращает, но пока частично.





«Общая сумма, которую называют, около 100 миллионов рублей. Для уголовного права это особо крупный размер (ст. 159 УК РФ, часть 7). На практике это значит, что до десяти лет лишения свободы, но нижнего порога у этой части статьи нет, то есть суд не обязан давать, скажем, от пяти лет строго. Это оставляет пространство для манёвра — от условного срока до реального», — сказал он.

«Возможен и условный срок, если полностью погасить ущерб перед каждым пострадавшим, загладить вину не только деньгами, но и публичным раскаянием перед обществом (например, видео, благотворительность, иные социальные шаги). Без полного погашения говорить об "условке" при 100 миллионах и тяжком составе очень рискованно», — объяснил адвокат.

«В данном контексте это должен быть договор мены (вы обмениваете одно имущество/услугу на другое, а не "на словах"). Никаких "потом переведёшь", "я потом отдам", "поверь на слово"», — предупредил Воропаев.